Il saluto social di Alberto Gilardino al popolo pisano

PISA – L’avventura all’ombra della Torre è finita, ma lo stile non è mancato. Poche ore dopo l’esonero, scattato al termine della sconfitta interna contro il Sassuolo, Alberto Gilardino ha rotto il silenzio.

L’ex tecnico nerazzurro ha affidato il suo congedo a un post sul suo profilo Instagram. Un messaggio breve, quasi filosofico, accompagnato da una foto in bianco e nero.

“Le cadute che ci educano nella gratitudine e ai sogni che torneranno più potenti!!”, ha scritto il campione del mondo. Parole che sanno di amarezza per l’epilogo, ma anche di voglia di ripartire.

In chiusura, un pensiero rivolto alla piazza e alla squadra che ha guidato fino a ieri: “Buona fortuna Pisa”. Un’uscita di scena da signore, prima di voltare pagina.