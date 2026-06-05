Esordio azzurro a Pisa: Bergamaschi, Caruso e Bonansea firmano il tris sulla Serbia

PISA – La città di Pisa accoglie per la prima volta un match valido per le qualificazioni mondiali, offrendo un palcoscenico fondamentale per la Nazionale femminile italiana. Le azzurre, obbligate a vincere le restanti sfide contro Serbia e Svezia e a sperare in eventuali passi falsi della Danimarca, non deludono le aspettative del pubblico toscano. La serata, apertasi con la meritata premiazione di Manuela Giugliano per le sue cento presenze in maglia azzurra, ha visto l’Italia imporsi con un netto 3-0 al termine di una gara cresciuta d’intensità col passare dei minuti.

La prima frazione di gioco si rivela più complessa del previsto per la retroguardia italiana. La Serbia parte con aggressività e già all’8′ impegna severamente Giuliani, abile a opporsi a una conclusione a botta sicura di Slović. Le ospiti continuano a premere e l’estremo difensore azzurro è costretto agli straordinari, prima rimediando tempestivamente a un proprio brivido in fase di impostazione dal basso, e poi controllando le sortite offensive di Matejic e Ivanovic in chiusura di tempo. L’Italia fatica inizialmente a trovare fluidità, affacciandosi con pericolosità in avanti solo dopo la mezz’ora: la chance più nitida capita sui piedi di Girelli, che in scivolata non riesce a capitalizzare un preciso traversone di Caruso mandato di poco a lato.

Il copione muta radicalmente nella ripresa, con l’undici azzurro che scende in campo con un piglio decisamente più offensivo. Dopo un iniziale tentativo della serba Matejic, la pressione si sposta interamente nella trequarti ospite. Il portiere Kostic deve superarsi a più riprese sui tentativi in sequenza di Girelli e sulle conclusioni dal limite di Caruso. La resistenza slava cede definitivamente al 61′: un’inarrestabile progressione di Greggi sulla fascia culmina con un cross profondo che attraversa l’intera area, trovando il puntuale inserimento di Bergamaschi, che di testa sblocca il risultato portando in vantaggio le padrone di casa.

Trovata la rete, l’Italia acquisisce ulteriore fiducia e va ripetutamente a un passo dal raddoppio. Al 66′, un’azione pressoché identica a quella del gol porta Giugliano a colpire in pieno la traversa di testa, su perfetto assist di Glionna. Pochi minuti dopo, un grave errore in fase d’impostazione della retroguardia serba lancia Girelli a tu per tu con Kostic, ma l’attaccante ritarda eccessivamente la conclusione sprecando una clamorosa opportunità a porta sguarnita. L’intensità agonistica si mantiene elevata, accompagnata dall’entusiasmo del pubblico dell’Arena che al 71′ tributa una calorosa ovazione all’ingresso in campo di Lucia Di Guglielmo.

L’assalto finale delle azzurre produce i meritati frutti nei minuti conclusivi, mettendo in cassaforte il risultato. All’81’, un preciso cross rasoterra di Bonansea trova l’inserimento a rimorchio di Caruso, che con un piazzato chirurgico firma il 2-0. Dopo aver sfiorato la terza marcatura con le conclusioni di Giugliano e della neoentrata Di Guglielmo, l’Italia cala definitivamente il sipario sul match all’88’: è proprio Di Guglielmo a rifinire un’ottima trama servendo al centro dell’area Bonansea, la quale da posizione ravvicinata non sbaglia, siglando il definitivo 3-0 che mantiene intatte le speranze iridate della Nazionale.

Il tabellino

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi (83′ Boattin), Soffia, Salvai, Bartoli (71′ Di Guglielmo); Caruso, Giugliano, Greggi; Glionna (77′ Bonansea), Girelli (77′ Piemonte), Dragoni (46′ Cantore); All. Soncin.

SERBIA (4-3-3): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Scepanovic (66′ Milijoevic); Cankovic (58′ Gajic), Stupar (85′ Mijatovic), Ivanovic; Pojak, Matejic, Stokic. All. Stojkanovic.

RETI: 61′ Bergamaschi (I), 81′ Caruso (I), 88′ Bonansea (I).

NOTE: Ammoniti: Ivanovic (S).