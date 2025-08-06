33.6 C
Firenze
giovedì 7 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juan Cuadrado riparte da Pisa: ora è ufficiale

Il club toscano si assicura un campione con sei scudetti e oltre cento presenze in nazionale: un colpo che alza subito il livello della rosa

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Cuadrado ufficiale
Foto di: IG / Cuadrado
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Juan Cuadrado è ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa Sporting Club. L’esterno colombiano, classe 1988, ha firmato con il club nerazzurro, che ne ha acquisito il cartellino a titolo definitivo.

Un innesto di grande esperienza internazionale per la squadra toscana, che si assicura uno dei profili più vincenti del calcio sudamericano degli ultimi anni. Cuadrado porta con sé un palmarès ricchissimo: 6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, oltre a una Premier League e una Coppa di Lega inglese conquistate durante la parentesi al Chelsea.

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter e Atalanta, lasciando il segno in ogni tappa.

Con la Nazionale colombiana ha collezionato 116 presenze e 10 reti, diventando uno dei simboli della sua generazione.

Il Pisa accoglie così un giocatore che vanta 395 presenze in Serie A, con 43 gol e 69 assist all’attivo.

Ora una nuova sfida nei colori nerazzurri, per contribuire alla crescita e all’ambizione del club.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
33.6 ° C
34.5 °
32.5 °
36 %
2.1kmh
0 %
Gio
32 °
Ven
37 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)vigili del fuoco (13)incidente (13)polizia (11)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati