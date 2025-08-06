Juan Cuadrado riparte da Pisa: ora è ufficiale

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Juan Cuadrado è ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa Sporting Club. L’esterno colombiano, classe 1988, ha firmato con il club nerazzurro, che ne ha acquisito il cartellino a titolo definitivo.

Un innesto di grande esperienza internazionale per la squadra toscana, che si assicura uno dei profili più vincenti del calcio sudamericano degli ultimi anni. Cuadrado porta con sé un palmarès ricchissimo: 6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, oltre a una Premier League e una Coppa di Lega inglese conquistate durante la parentesi al Chelsea.

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter e Atalanta, lasciando il segno in ogni tappa.

Con la Nazionale colombiana ha collezionato 116 presenze e 10 reti, diventando uno dei simboli della sua generazione.

Il Pisa accoglie così un giocatore che vanta 395 presenze in Serie A, con 43 gol e 69 assist all’attivo.

Ora una nuova sfida nei colori nerazzurri, per contribuire alla crescita e all’ambizione del club.