Pontedera – Pianese, le parole dei protagonisti dopo il 90′

PONTEDERA – Il derby toscano, con una rete per tempo se l’è aggiudicato il Pontedera. Al temine della sfida sono intervenuti il mister della Pianese Alessandro Birindelli, Ianesi, Faggi e il tecnico granato Menichini.

Le parole di Alessandro Birindelli

“Oggi alla Pianese è mancato qualcosa, soprattutto nell’atteggiamento. Sapevamo di venire a Pontedera, su un campo difficile, contro una squadra che in questa categoria sa stare bene. È vero: hanno avuto risultati altalenanti, ma li avevo studiati. Ho visto una formazione che, anche nelle gare più complicate, a volte avrebbe meritato di più. L’ho detto ai ragazzi: questa partita l’avrebbe vinta chi avrebbe avuto più voglia, più aggressività e più presenza nelle seconde palle.

Per 35 minuti abbiamo fatto la partita. Siamo arrivati lì, negli ultimi metri, ma ci è mancato sempre qualcosa: un tiro, un ultimo passaggio, una scelta. E quando non concretizzi, alla prima occasione subisci gol. Dopo l’1-0 abbiamo attraversato dieci minuti di blackout totale, nei quali il Pontedera avrebbe potuto segnare anche il secondo o il terzo.

Nella ripresa ci siamo sistemati meglio, anche tatticamente, ma il tema della gara non è cambiato: abbiamo avuto il pallino del gioco, abbiamo costruito, però ci è mancata la zampata. Il Pontedera invece ha fatto la partita che doveva fare. Complimenti a loro, perché hanno interpretato il match con solidità.

Ai ragazzi ho detto che domani ci rivedremo per un’analisi lucida, come facciamo sempre. Non ci siamo esaltati dopo le vittorie e non dobbiamo deprimerci dopo una sconfitta, ma alcune cose vanno valutate, soprattutto su come abbiamo interpretato certi momenti della gara.

È vero, avevamo iniziato molto bene. Gli esterni erano alti, creavamo problemi, e l’occasione di Fabrizi poteva cambiare tutto. Poi, dopo un paio di accelerazioni di Ianesi, ci siamo abbassati troppo. Condivido: al primo episodio negativo subiamo un contraccolpo. Non solo oggi. È un tema su cui dobbiamo lavorare”.

Le parole di Ianesi

“Sono molto contento della mia prestazione. Venivo da un infortunio non semplice, una pubalgia che mi ha tenuto fermo per tutta l’estate e che, in parte, ancora mi accompagna. È un fastidio con cui devi imparare a convivere. Questa è stata la prima settimana in cui mi sono sentito davvero bene, e penso si sia visto anche nelle giocate: ero più libero, più fluido, riuscivo a provare soluzioni tecniche che nelle scorse partite facevo più fatica a tentare.

Per quanto riguarda la gara, era fondamentale portare a casa la vittoria. La Pianese è partita forte, lo sapevamo, ma siamo stati bravi a soffrire nei momenti difficili, a restare compatti e a non subire gol quando loro spingevano. Poi, col passare dei minuti, siamo cresciuti. Nel primo tempo abbiamo preso campo e creato diverse occasioni, forse avremmo potuto segnare anche un altro gol.

Nel complesso è una vittoria da squadra matura, perché abbiamo colpito quando ne abbiamo avuto la possibilità e abbiamo gestito bene chiudendo senza rischiare troppo. Queste partite pesano tanto nel nostro percorso”.

Le dichiarazioni di Faggi

“Sto crescendo e questo è un buon segnale. Sono contento dei progressi e so che, lavorando bene durante la settimana, i risultati poi arrivano anche la domenica.

Con Ladinetti c’è un ottimo confronto continuo. A volte sto più alto io, altre volte si alza lui: ci adattiamo in base a come si sviluppa l’azione. Per me cambia poco. Cerco sempre di fare il mio, recuperare palloni, dare equilibrio e aprire spazi per i compagni più tecnici. È il mio compito e lo faccio volentieri.

Per quanto riguarda la sostituzione, non so se sia stata legata all’ammonizione. Stavo bene, non avrei avuto problemi a continuare. Ma giochiamo di nuovo venerdì, quindi può darsi sia stata una scelta legata anche alla gestione delle energie. Nessun problema, fa parte del gioco.

Ora pensiamo subito alla prossima. Venerdì ci aspetta il Sestri Levante, un’altra partita importante. Però è così per tutte: ogni gara pesa. Quella di oggi volevamo vincerla a tutti i costi, anche perché giocavamo in casa e ci tenevamo molto. Adesso guardiamo avanti con lo stesso spirito”.

Le dichiarazioni di Menichini

“Siamo partiti un po’ in difficoltà nel primo quarto d’ora, come ci capita talvolta. Dobbiamo lavorare su questo, perché nei momenti complicati bisogna saper tenere botta e attendere le nostre geometrie di gioco. Dopo l’inizio un po’ contratto, la squadra ha preso fiducia e ha creato molte occasioni. La Pianese non è mai riuscita a segnare, se non in un episodio isolato, e questo conferma che i ragazzi hanno l’atteggiamento giusto.**

Il gruppo è solido, unito e compatto, e questo mi dà grande fiducia. Anche nelle assenze, come quella dei centrali, siamo riusciti a ovviare con giocatori come Perretta. I giovani devono abituarsi a un campionato competitivo come la Serie C, ma il percorso di crescita è evidente e sono molto contento dei progressi. Abbiamo fatto una partita buona e conquistato tre punti importanti, che ci consentono di accorciare la classifica senza perdere la testa.

Sulla prestazione dei singoli, preferisco non fare nomi, ma voglio sottolineare Manfredonia, che è un pilastro della squadra. Anche Ianesi ha dato un contributo fondamentale, soprattutto in fase difensiva e negli uno contro uno. Nonostante fosse rientrato dopo un periodo di problemi fisici, ha mostrato grande motivazione e disponibilità, dimostrando di poter dare ancora tanto alla squadra.

Per quanto riguarda il prossimo impegno contro il Bra, dobbiamo rimanere umili. Ogni partita è importante, e la squadra deve continuare a crescere passo dopo passo, mantenendo concentrazione e atteggiamento, perché la Serie C è piena di insidie e nulla va dato per scontato.

Infine, sull’attenzione ai risultati delle altre squadre, personalmente non li guardo mai e consiglio ai miei giocatori di fare lo stesso: dobbiamo concentrarci su noi stessi e sulle nostre prestazioni, senza inseguire gli altri”.