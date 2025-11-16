Faggi apre, Vitali chiude: il Pontedera vince e convince

PONTEDERA – Il Pontedera doma la Pianese con un 2-0 solido e maturo. Una vittoria costruita con pazienza, intensità e un secondo tempo giocato con lucidità. La squadra di Canzi soffre all’inizio, cresce nella fase centrale e poi chiude i conti nella ripresa.

L’avvio è tutto della Pianese, che nei primi minuti trova subito due occasioni. Bellini impegna Biagini, poi Sodero libera ancora il compagno in area, ma il sinistro finisce alto. Gli ospiti insistono. Sussi arriva al cross, Corradini chiude. Poco dopo Simeoni serve Bellini, ma il tiro è centrale.

Il Pontedera si scuote con una ripartenza di Ianesi. Cresce il ritmo. Vitali si accende, entra in area e cade su contatto con Masetti. Proteste, ma il controllo al monitor conferma: niente rigore. È il segnale della svolta. I granata alzano la pressione, guadagnano metri e iniziano a costruire.

Al 40’ arriva il vantaggio. Azione confusa, palla che rimbalza in area, Ladinetti appoggia per Ianesi. Cross morbido. La sfera resta lì. Faggi è il più rapido e insacca l’1-0. L’arbitro controlla al video, ma la rete è buona. Filippis evita il raddoppio pochi minuti dopo, respingendo una conclusione al volo ancora di Faggi. Il primo tempo si chiude con i granata più brillanti, mentre la Pianese perde mordente.

La ripresa riparte con gli ospiti che provano a spingere. Simenoni calcia, la difesa respinge. Sussi alza un cross insidioso, Perretta anticipa tutti. Ma il Pontedera resta compatto. Al 59’ Ianesi si inventa una serpentina, costringendo Masetti al fallo e al giallo.

Le emozioni arrivano pochi minuti dopo. Tarantino entra e cambia ritmo. Scambia nello stretto con Manfredonia, serve Pablo Vitali che incrocia di destro e batte Filippis. È 2-0. Un’azione pulita, rapida, perfetta.

I granata sfiorano il tris poco dopo: palo di Tarantino, ribattuta di Ianesi e gol. Ma il guardalinee annulla per fuorigioco. La Pianese cambia, inserisce forze fresche, ma gli attacchi restano sterili. Ladinetti prova da lontano, Filippis blocca senza problemi.

La gara cala d’intensità negli ultimi minuti. Il Pontedera controlla, la Pianese non trova spiragli. Nel recupero Bertini va su punizione, ma la palla sfila vicino al palo. È l’ultimo brivido.

Il triplice fischio consegna ai granata tre punti meritati, frutto di una prestazione crescente, ordinata e concreta

Il tabellino

Pontedera – Pianese 2-1

PONTEDERA (4-2-3-1)

: Biagini; Cerretti (91’ Tempre), Corradini, Perretta, Migliardi (91’ Paolieri); Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi (78’ Pietrelli), Ianesi (78’ Nabian); Battimelli (66’ Tarantino). All. Menichini.

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Sussi (71’ Martey), Bellini, Simeoni (78’ Tirelli), Proietto, Coccia (87’ Puletto); Sodero (72’ Peli), Fabrizi (46’ Bertini). All. Birindelli.

RETI: 40’ Faggi (PO), 69’ Vitali (PO).

NOTE: Ammoniti: Proietto (PI), Faggi (PO), Simeoni (PI), Masetti (PI), Ladinetti (PO), Coccia (PI).