Pisa acciuffato dal Cesena in dieci: al Manuzzi finisce 1-1

Getting your Trinity Audio player ready...

Cesena – Pisa 1-1CESENA (3-5-2)

: Klinsmann; Piacentini (70′ Bastoni), Prestia, Mangraviti; Adamo, Francesconi (37′ Mendicino), Saric (70′ Antonucci), Berti (52′ Celia), Donnarumma; Shpendi (46′ Russo), La Gumina. A disposizione. Pisseri, Siano, Tavsan, Manetti, Pieraccini. Allenatore Mignani.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli (82′ Arena), Caracciolo, Bonfanti; Touré (59′ Sernicola), Piccinini (67′ Abildgaard), Marin, Angori; Moreo, Tramoni (67′ Morutan); Meister (59′ Hojholt). A disposizione. Nicolas, Loria, Sussi, Buffon, Solbakken, Castellini, Calabresi. Allenatore Inzaghi.

ARBITRO: Maresca di Napoli (Palermo-Fontemurato)

RETI: 33′ Touré, 79′ La Gumina

NOTE: Ammoniti Canestrelli, Meister, Adamo, Touré, Mendicino, Russo, Angori. Espulso Donnarumma al 48′ per gioco pericoloso

CESENA – Un punto nella trasferta a Cesena per il Pisa di Inzaghi, che mantiene lo stesso distacco dalla terza della classe Spezia, anch’essa fermata sul pareggio.

Partita equilibrata e ricca di episodi. Il Cesena passa con La Gumina ma il gol è annullato per fuorigioco. A passare è invece, poco dopo la mezz’ora, la formazione nerazzurra con un preciso colpo di testa di Tourè che batte Klinsmann. La partita resta equilibrata ma con emozioni al lumicino fino al recupero della prima frazione: Adamo va in gol per i locali, ma stavolta è il Var che annulla per fuorigioco.

La ripresa inizia nel peggiore dei modi per i romagnoli: un’entrata scomposta di Donnarumma costa, dopo revisione al Var, il cartellino rosso al giocatore. Cesena chiamato a rimontare in dieci. Il Pisa non ne approfitta con Sernicola e con Angori e a colpire sono i padroni di casa: Russo impegna Semper che respinge, sottoporta c’è La Gumina che fa 1-1.

Nel finale di partita l’occasione migliore è di Angori, ma Klinsmann mette la saracinesca. Finisce così.

I nerazzurri tornano in campo per una sfida d’alta quota il 22 febbraio con la Juve Stabia dell’allenatore cecinese Pagliuca.