Il Pisa piazza il colpo Aebischer: esperienza e qualità per il centrocampo di Gilardino

PISA – Michel Aebischer è ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa. Il club nerazzurro ha definito con il Bologna l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di specifiche condizioni. Un’operazione che conferma l’ambizione del Pisa di costruire una squadra solida e competitiva per il ritorno in Serie A.

Classe 1997, svizzero, Aebischer è un centrocampista completo, capace di coniugare quantità e qualità, visione di gioco e resistenza fisica. È il profilo ideale per rafforzare la mediana e garantire equilibrio tattico alla formazione di Alberto Gilardino, chiamato a guidare i nerazzurri in una stagione storica.

Lo svizzero ha iniziato a farsi notare giovanissimo, con la maglia dello Young Boys, dove ha debuttato nella Super League a soli 19 anni. Con il club di Berna ha mosso i primi passi anche in campo europeo, attirando su di sé l’attenzione di club di primo piano.

Nel 2022 è passato al Bologna, dove ha trovato continuità e ha maturato una preziosa esperienza nel calcio italiano. In rossoblù ha collezionato 94 presenze complessive, condite da un gol e due assist, e ha contribuito in modo concreto alla storica qualificazione in Champions League, giocando anche 11 match nella massima competizione europea.

Il suo valore è riconosciuto anche dalla Nazionale Svizzera, con cui ha già raccolto 32 presenze.

Il suo arrivo si inserisce in un piano ben definito dalla dirigenza nerazzurra: costruire una rosa di spessore per affrontare con serietà e ambizione il ritorno in Serie A, 34 anni dopo l’ultima volta. Aebischer, grazie alla sua versatilità – può agire sia da mediano che da mezzala – porterà equilibrio e leadership al centrocampo pisano.

Un acquisto che non solo alza il livello tecnico della squadra, ma segna anche un passo importante nella crescita strutturale del progetto targato Pisa.