“Crediamo nell’impresa”: il messaggio di fiducia della Curva Nord a mister e giocatori

Appello del tifo organizzato: sabato adunata per spingere i nerazzurri verso la salvezza. Richiesto massimo impegno per la maglia

Davide Caruso
Davide Caruso
(Foto Adn Kronos)
Meno di 1 ' di lettura
PISA – Quando il gioco si fa duro, la tifoseria risponde presente. Niente polemiche, solo sostegno incondizionato. La Curva Nord Maurizio Alberti ha lanciato un appello chiaro a tutto il popolo neroazzurro.

L’appuntamento è per sabato alle ore 13:45. Il luogo di ritrovo è l’esterno dell’AC Hotel, un piazzale già teatro di adunate storiche in tempi ben più bui di questo. L’obiettivo è semplice: trasmettere grinta alla squadra prima della trasferta di Cagliari.

Il comunicato degli ultras è un atto di fede. Riconoscono il momento difficile, ma rifiutano il disfattismo. “È il momento di spingere, non di sfilarsi”, scrivono i tifosi. Vogliono iniettare fiducia e positività nel gruppo e nel mister.

La categoria va difesa con i denti. La Nord ribadisce di credere nell’impresa. Il messaggio è netto: nessuno scenderà dal carro. Se arriverà la salvezza, sarà una festa memorabile. Se andrà male, si “andrà giù tutti insieme”. A una sola condizione, però: l’impegno massimale. La richiesta alla squadra è di uscire dal campo sempre a testa alta, onorando la maglia ogni maledetta domenica.

