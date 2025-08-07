34.9 C
Pisa, rinforzo in attacco: arriva Nzola dalla Fiorentina

Dopo le esperienze con Spezia, Fiorentina e Lens, l’attaccante angolano torna in Toscana con 29 gol all’attivo in Serie A e una grande voglia di riscatto

DAVIDE CARUSO
Nzola
Foto di: Facebook / Pisa Sporting Club
PISA – Il Pisa Sporting Club accoglie M’Bala Nzola. È stato infatti definito positivamente l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante angolano, con opzione di riscatto e contro-opzione a favore della società viola.

Classe 1996, Nzola è una punta potente e versatile, cresciuto calcisticamente in Francia nel settore giovanile del Troyes, prima di approdare in Portogallo e successivamente in Italia, dove ha compiuto un percorso di crescita costante.

Nel nostro Paese ha indossato le maglie di Virtus Francavilla, Trapani, Carpi, Spezia e Fiorentina, maturando un’esperienza significativa tra Serie C, B e A. I numeri raccontano: 110 presenze in Serie A con 29 gol e 9 assist, 43 gare in Serie B con 7 reti e 5 assist, e 62 presenze in Serie C, condite da 18 gol e 5 assist.

Nell’ultima stagione, Nzola ha vissuto un’esperienza in Ligue 1 con il Lens, realizzando 6 gol e 1 assist in 21 partite.

Ora l’inizio di una nuova avventura a Pisa, con l’obiettivo di guidare l’attacco nerazzurro e scrivere una nuova pagina della sua carriera.

