Pisa-Roma, aperta la prevendita dei biglietti

La sfida del 30 agosto si avvicina: ticket acquistabili in store ufficiali, punti vendita e online. Tariffe ridotte dedicate a giovani e disabili

L'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani (foto ufficio stampa)
PISA – Il Pisa comunica che da oggi (26 agosto) alle 15,30 è aperta la prevendita dei biglietti per Pisa-Roma, gara in programma sabato (30 agosto) alle 20,45 alla Cetilar Arena e valida per la seconda giornata di serie A.

I tagliandi per curva nord, gradinata e tribuna (inferiore e superiore) sono disponibili nei punti vendita Ticketone, tra cui i Pisa Store di via Oberdan e via Luigi Bianchi e il punto Tifo Pisa di Fornacette. In questi settori l’acquisto è riservato ai titolari della Pisa Membership Card.

La prevendita della curva sud (settore ospiti) è attiva solo per i residenti nella provincia di Roma, muniti di tessera del tifoso As Roma. I biglietti per questo settore sono disponibili esclusivamente nei punti vendita Ticketone della provincia di Roma.

La vendita online è attiva sul sito Ticketone, anche per il settore ospiti. Non sono però acquistabili tramite questa modalità i biglietti ridotti per disabili in tribuna.

Gli abbonati Plus possono usufruire dei servizi aggiuntivi: rivendere il rateo di una gara tramite Ticketag oppure cedere gratuitamente il posto a un’altra persona.

I prezzi partono da 45 euro per le curve, 65 per la gradinata, 125 per la tribuna inferiore e 195 per la tribuna superiore. Sono previsti ridotti per under 14 e disabili. Le riduzioni under 14 sono riservate ai nati dopo l’1 gennaio 2011; la tariffa disabili a chi ha invalidità pari o superiore al 60%.

I biglietti sono già disponibili dalle 15,30 di oggi.

© Riproduzione riservata

