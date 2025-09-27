Il Pontedera la spunta al 92′: Forlì beffato nel finale

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Il Pontedera supera il Forlì al 92′, dopo una partita ricca di episodi e ribaltamenti. Decisivo il cross di Vitali, che sorprende Martelli e regala ai granata una vittoria sofferta.

Il match si apre con un brivido per i toscani: al 7′ Manetti impegna Biagini, che risponde presente. Qualche minuto dopo ci prova Macrì, ma ancora il portiere granata salva in corner.

Il Pontedera reagisce e al 21′ sfiora il vantaggio: Battimelli colpisce il palo a tu per tu con Martelli. Prima dell’intervallo è il Forlì a sfiorare il gol con Scorza, ma Biagini si supera e tiene il risultato sullo 0-0.

Nella ripresa la gara si accende. Al 62′ Vona svetta di testa e porta avanti i padroni di casa. Il Forlì risponde subito con i cambi e trova il pari all’87′ con Franzolini, abile a insaccare da pochi passi.

Sembra finita, ma nei minuti di recupero arriva il colpo decisivo: al 92′ Vitali mette in area un cross velenoso che si insacca sul secondo palo. È il gol che fissa il punteggio sul 2-1 e regala tre punti preziosi ai granata.

Il tabellino

Pontedera – Forlì 2-1

PONTEDERA (4-2-3-1)

: Biagini; Perretta, Pretato, Vona, Paolieri; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi (82′ Faggi), Ianesi (56′ Polizzi); Battimelli (56′ Andolfi). All. Menichini.

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti (74′ Saporetti), Pellizzari, Elia, Ercolani; Menarini, Scorza (57’Franzolini), De Risio (62′ Ripani); Macrì, Manuzzi (57′ Petrelli), Farinelli (46′ Coveri). All. Miramari.

RETI: 62′ Vona (P), 87′ Franzolini (F), 92′ .

NOTE: Ammoniti: Ianesi (P), Vitali (P), Andolfi (P), Ercolani (F).