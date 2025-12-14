La tecnologia frena il Pontedera: due check negativi nel finale, con la Samb è solo pari

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Finisce in parità la sfida del Mannucci. Pontedera e Sambenedettese si dividono la posta in palio al termine di un match combattuto, deciso dalle fiammate dei singoli e chiuso tra le polemiche per le decisioni arbitrali riviste al monitor. Davanti a 951 spettatori, le due squadre hanno dato vita a una gara dai due volti, bloccata nel primo tempo e scoppiettante nella ripresa.

L’avvio è di studio. Il Pontedera parte aggressivo, prova a fare la partita col pressing alto, ma le occasioni latitano. La Sambenedettese contiene e prova a ripartire, senza però impensierire Vannucchi. La gara sembra destinata a chiudersi a reti bianche all’intervallo, ma al 45′ arriva la scossa. Vitali si accentra e lascia partire un sinistro velenoso: la deviazione di Zini è decisiva, la palla sbatte sulla traversa ed entra in rete. È il gol dell’1-0.

Dagli spogliatoi esce una Samb diversa. La squadra di D’Alesio gioca con maggiore spensieratezza e alza il ritmo. Il pareggio è nell’aria e arriva al 56′. Cross pennellato di Vesprini, Battista si coordina e colpisce al volo di destro: palla in rete per l’1-1. Il match si accende. Il Pontedera sfiora l’eurogol con una rovesciata spettacolare di Cerretti, ma Cultraro compie un miracolo tuffandosi e respingendo la minaccia. Dall’altra parte è Vannucchi a dire di no al colpo di testa di Konaté.

Gli ultimi minuti sono frammentati e carichi di tensione. Il Pontedera cerca il colpo del ko con una doppia conclusione di Battimelli e Pretato, ma il muro ospite regge. Protagonista nel finale diventa la tecnologia. Per ben due volte, al 67′ e al 93′ su una caduta di Vitali in area, l’arbitro ricorre all’FVS (il consulto al monitor). In entrambe le occasioni, la decisione è la stessa: nessun calcio di rigore e gioco che prosegue. Al triplice fischio resta l’equilibrio, in una partita giocata fino all’ultimo respiro.

Il tabellino

Pontedera – Sambenedettese 1-1

PONTEDERA (4-3-3): Vannucchi; Paolieri, Vona, Pretato, Perretta; Cerretti, Faggi, Scaccabarozzi; Nabian, Battimelli (71′ Migliardi), Vitali. All. Banchieri.

SAMBENEDETTESE (3-5-2): Cultraro; Zoboletti, Dalmazzi (46′ Chelli), Zini; Vesprini (75′ Marranzino), Candellori, Alfieri (75′ Lulli), Piccoli, Battista (82′ M. Toure); Konate, Eusepi (75′ N.Toure). All. D’Alesio.

RETI: 45′ Vitali (P), 56′ Battista (S).

NOTE: Ammoniti: Pretato (P), Chelli (S), Vesprini (S), Lulli (S). Espulsioni: Chelli (S)