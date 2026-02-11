Loyola si presenta: “Pisa tappa fondamentale, qui per la salvezza”

PISA – Grinta sudamericana e idee chiare. Felipe Loyola, nuovo innesto del centrocampo nerazzurro, non usa giri di parole per descrivere il suo approccio alla nuova realtà. Arrivato per dare sostanza e qualità alla mediana, il giocatore cileno ha subito analizzato le differenze con il calcio da cui proviene, sottolineando l’alto livello della sfida che lo attende.

L’impatto con il calcio italiano. Le prime sedute con i compagni sono state rivelatrici per il neoacquisto, che ha messo subito a fuoco le peculiarità della Serie A rispetto al campionato argentino: “Ho notato subito una grande differenza nell’intensità, che qui è diversa fin dagli allenamenti” ha spiegato Loyola. “Se a livello tecnico la caratura dei giocatori è simile a quella del campionato argentino, l’aspetto tattico e fisico in questo calcio è decisamente predominante”.

La scelta di Pisa e i retroscena di mercato. Loyola ha svelato i dettagli del suo trasferimento, nato da un dialogo diretto con la dirigenza, e ha voluto chiarire alcune voci riguardanti il suo passato, in particolare un presunto avvicinamento al Bayern Monaco: “La trattativa è stata chiara fin da subito: i direttori Davide Vaira e Giovanni Corrado mi hanno illustrato il progetto e ho percepito immediatamente la fiducia del club. Ho capito che con le mie caratteristiche avrei potuto dare una mano concreta”. Sul capitolo tedesco, il centrocampista precisa: “Con il Bayern Monaco ci fu un interesse ma mai un’offerta concreta o la possibilità reale di decidere”. A spingerlo verso l’Italia sono stati anche i consigli di chi la Serie A la conosce bene: “Ho parlato molto con altri giocatori cileni come Maripan e Valdes, e anche con lo staff della nazionale: tutti mi hanno consigliato l’Italia come tappa cruciale per valorizzarmi e alzare il mio livello. Personalmente considero questo trasferimento un passo avanti fondamentale: il livello qui è superiore e ho la fame necessaria per competere e fare la differenza”.

Ruolo tattico e obiettivi. Definendosi un giocatore “emozionale e competitivo”, Loyola ha illustrato la sua collocazione nello scacchiere tattico, evidenziando le richieste del nuovo allenatore che pretende personalità in fase di costruzione: “Tatticamente mi definisco un “box to box”. All’Independiente ho aiutato la squadra anche con gol e assist e conto di farlo anche qui, pur dovendo adattarmi a nuove richieste. Giocando con un centrocampo a due, rispetto a quello a tre, ho meno libertà di sganciarmi perché è fondamentale mantenere l’equilibrio: se uno sale, l’altro deve coprire. Avrò comunque le mie occasioni per inserirmi in zona gol, ma dovrò farlo con maggiore intelligenza tattica”.

La chiosa finale è dedicata al gruppo e alla difficile situazione di classifica, affrontata però con spirito combattivo: “L’accoglienza è stata ottima, ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionali. Siamo consapevoli della nostra classifica e lavoriamo giorno dopo giorno con un unico obiettivo: raggiungere la salvezza. Anche se il momento è difficile, sono convinto che lavorando uniti potremo invertire la rotta”.