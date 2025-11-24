Show al Mapei Stadium: botta e risposta Nzola-Matic, poi il finale thriller

|
Getting your Trinity Audio player ready...
REGGIO EMILIA – Un finale da cardiopalma lascia l’amaro in bocca al Pisa. Al Mapei Stadium finisce 2-2 una partita bellissima, ma la squadra di Gilardino vede sfumare l’impresa esterna proprio all’ultimo secondo del recupero. I nerazzurri, passati in vantaggio due volte, vengono ripresi da un Sassuolo mai domo.
La gara si accende subito. Al 2′ Candé stende Touré in area: il Var conferma ed è rigore. Dal dischetto si presenta M’Bala Nzola, che al 4′ fulmina Muric sotto il sette per lo 0-1.
La gioia toscana dura un battito di ciglia. Al 6′ il Sassuolo risponde con una perla di Nemanja Matic: il centrocampista si coordina su corner e al volo di sinistro firma l’immediato 1-1. Il primo tempo prosegue sul filo dell’equilibrio, con un Pisa ordinato e pericoloso nelle ripartenze.
Nella ripresa i ritmi restano alti. Al 52′ serve un super Semper per negare il gol a Pinamonti a tu per tu. Gilardino legge bene la gara e cambia l’attacco: fuori Nzola, dentro Meister. È la mossa che sembra spaccare il match.
All’81’, su assist di Moreo, Henrik Meister salta l’uomo e con freddezza batte Muric per l’1-2. Il settore ospiti esplode.
Il Pisa accarezza i tre punti fino all’ultimo istante. Ma al 95′, in pieno recupero, arriva la beffa. Kristian Thorstvedt trova la zampata vincente in mischia, regalando al Sassuolo il 2-2 finale. Un punto che muove la classifica, ma che per il Pisa sa di occasione persa.
Il tabellino
Sassuolo – Pisa 2-2
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (46’ Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Candé (72’ Doig); Koné (72’ Lipani), Matic (87’ Volpato), Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera (60’ Lauriente). All. Grosso.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi (46’ Albiol); Angori (72’ Hojholt), Aebischer (82’ Vural), Piccinini, Toure; Tramoni (57’ Moreo), Nzola (57’ Meister). All. Gilardino.
RETI: 4’ Nzola (P), 6’ Matic (S), Meister (P), 95’ Thorstvedt (S).
NOTE: Ammoniti: Calabresi (P), Walukiewicz (S), Gilardino (P).