Serie C, Pontedera ko in casa nel derby con la Pianese

Pontedera – Pianese 1-2PONTEDERA

(4-4-2): Tantalocchi; Guidi (49′ Pietra), Espeche, Martinelli, Ambrosini (49′ Ragatzu); Cerretti (88′ Ladinetti), Perretta, Sala, Ianesi; Italeng, Corona. A disposizione: Calvani, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Pretato, Benucci. Allenatore: Menichini

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Indragoli, Pacciardi, Polidori; Boccadamo, Simeoni, Proietto (95’ Remy), Nicoli (55′ Da Pozzo); Mastropietro (72′ Falleni); Colombo (72′ Odjer), Mignani (72′ Sorrentino). A disposizione: Filippis, Reali A., Reali S., Chesti, Spinosa, Frey, Barbetti, Capanni. Allenatore: Prosperi.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzi (Rizziello-Lo Calio; IV ufficiale: Papagno di Roma 2)

MARCATORI: 10’ Mignani, 17’ Corona, 21’ Mastropietro

NOTE: Ammoniti Guidi, Boccadamo, Pacciardi, Italeng, Pietra. Espulso Ragatzu

PONTEDERA – All’Ettore Mannucci di Pontedera una super Pianese raccoglie la seconda vittoria esterna della sua stagione e mette in cascina altri tre punti preziosissimi per la corsa salvezza. A sbloccare la gara è subito Mignani con un gol di rara bellezza. Pareggiano i padroni di casa, ma Mastropietro trova la rete del 2-1 al termine di un’azione corale condotta magistralmente. Basta questo ai ragazzi di mister Prosperi per trovare il sesto successo e il ventitreesimo punto della stagione.

Primo squillo della Pianese al 6’ quando le zebrette sviluppano una grande azione avvolgente e mandano Boccadamo al cross dalla destra. La sfera giunge nei piedi di capitan Simeoni che calcia di poco al lato. Ospiti ancora pericolosi all’8’ con Mastropietro che arriva a calciare nello specchio della porta per ben due volte ma trova Tantalocchi a rispondergli in entrambe le circostanze. Il gol arriva al 10’ con Mignani che si inventa una prodezza da fuori categoria: Boccadamo serve il bomber bianconero che calcia al volo dal lato corto dell’area di rigore, trova un arcobaleno perfetto che scavalca il portiere avversario, bacia il palo e vale lo 0-1. Il pareggio del Pontedera arriva dopo appena 7 giri di orologio: Corona è bravo a raccogliere una palla vagante in area di rigore e a battere Boer. 1-1 all’Ettore Mannucci. Partita dalle mille emozioni: al 21’ si riporta in vantaggio la Pianese. Mastropietro dà il via a una meravigliosa azione che riporta la sfera proprio nei piedi del numero 10 bianconero che, a tu per tu con Tantalocchi, non sbaglia. Mignani vicinissimo al gol del doppio vantaggio: imbeccato da Mastropietro l’attaccante si inventa un bel diagonale che sfiora il palo. Provano a rispondere i pisani al 29’ con la conclusione di Corona che si spegne sul fondo. Ancora granata pericolosi al 34’: Ianesi in contropiede serve Italeng il cui tiro viene respinto da un attento Boer. Nonostante i tentativi dei padroni di casa, la Pianese riesce a chiudere in vantaggio al duplice fischio: dopo 45’ il tabellone segna 1-2.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora la compagine amiatina a spingere: il traversone di Nicoli al 3’ viene smanacciato dal portiere avversario che evita di fatto un gol. Il Pontedera torna a essere pericoloso al 22’ con Ianesi che pennella dalla sinistra il cross che però scivola sul fondo senza che nessun granata riesca a trovare la deviazione vincente. Zebrette di nuovo in proiezione offensiva al 28’ con Proietto che raccoglie una respinta corta e calcia col sinistro. Giocata di Boccadamo che in percussione arriva al cross da dentro l’area di rigore costringendo la difesa a un salvataggio su Sorrentino. Italeng al 42’ si divora il gol del pareggio: l’attaccante a un metro dalla porta spara alto. Nel finale espulso anche Ragatzu per un fallo di reazione su Falleni.

Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte: finisce 1-2 a Pontedera.