Serie C, Pontedera scatenato sul mercato: cinque arrivi in poco più di una settimana

PONTEDERA – Il mercato del Pontedera entra nel vivo con una profonda ristrutturazione della rosa che, a partire dal 20 gennaio, ha visto la dirigenza granata protagonista di una serie di operazioni strategiche per alzare il livello di esperienza e qualità tecnica.

Tra i pali la società si è assicurata l’affidabilità di Umberto Saracco, portiere classe 1994 con un solido passato tra serie B e serie C maturato prevalentemente a Cosenza, mentre la difesa è stata rinforzata con l’innesto di Daniel Leo, terzino svizzero di scuola Juventus arrivato in prestito dal Crotone dopo aver collezionato oltre cento presenze in categoria. Sempre nel reparto arretrato si registra l’importante colpo internazionale di Sanasi Sy, laterale francese cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain e con trascorsi in Ligue 1, che torna in Italia per garantire spinta costante sulla corsia sinistra.

La strategia del club ha puntato con decisione anche sulla duttilità tattica grazie all’acquisto a titolo definitivo di Andrea Fancelli dal Livorno, difensore del 2004 capace di ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino. Sul fronte offensivo, l’innesto più intrigante è rappresentato dal giovane bulgaro Adrian Raychev, esterno tecnico e veloce di proprietà del Pisa, che approda in granata dopo aver già assaporato la serie cadetta con il Frosinone.

Parallelamente a questi ingressi, la società ha lavorato per sfoltire l’organico e permettere ai propri giovani di trovare maggiore spazio: Ousmane Gueye è stato ceduto a titolo temporaneo al Cannara, mentre Simone Milazzo ha raggiunto il San Marino Calcio con la medesima formula. Si è inoltre concluso il rapporto con l’attaccante Giuseppe Battimelli, il cui prestito è stato interrotto per consentire il suo rientro al Bologna e il successivo trasferimento al Trapani.