Silvio Baldini, proclami da neotecnico dell’under 21: “Voglio vincere europeo e Olimpiadi”

TIRRENIA – È ufficialmente iniziata la nuova era della nazionale under-21, con l’esordio del commissario tecnico Silvio Baldini al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Nella prima conferenza stampa, Baldini ha lanciato il suo messaggio alla squadra: “Non siamo qui per fare presenza, il nostro obiettivo è vincere l’Europeo e puntare alle Olimpiadi”. Ha poi aggiunto: “La maglia azzurra va onorata con ambizione e responsabilità” e ribadito l’importanza di costruire una squadra mentalmente vincente.

Il raduno, iniziato il 31 agosto, serve per preparare le prime due gare di qualificazione all’europeo di categoria 2027: contro il Montenegro (5 settembre, La Spezia) e la Macedonia del Nord (9 settembre, Bitola).

Questi i convocati: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa), Jeff Ekhator (Genoa)