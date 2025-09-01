26.4 C
Firenze
lunedì 1 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Silvio Baldini, proclami da neotecnico dell’under 21: “Voglio vincere europeo e Olimpiadi”

Primo raduno per l'allenatore carrarese alla guida della nazionale giovanile. Esordio nella sfida di venerdì alla Spezia con Montenegro

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Silvio Baldini, proclami da neotecnico dell'under 21:
Silvio Baldini, proclami da neotecnico dell'under 21: "Voglio vincere europeo e Olimpiadi" (foto Figc)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

TIRRENIA – È ufficialmente iniziata la nuova era della nazionale under-21, con l’esordio del commissario tecnico Silvio Baldini al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Nella prima conferenza stampa, Baldini ha lanciato il suo messaggio alla squadra: “Non siamo qui per fare presenza, il nostro obiettivo è vincere l’Europeo e puntare alle Olimpiadi”. Ha poi aggiunto: “La maglia azzurra va onorata con ambizione e responsabilità” e ribadito l’importanza di costruire una squadra mentalmente vincente.

Il raduno, iniziato il 31 agosto, serve per preparare le prime due gare di qualificazione all’europeo di categoria 2027: contro il Montenegro (5 settembre, La Spezia) e la Macedonia del Nord (9 settembre, Bitola).

Questi i convocati: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa), Jeff Ekhator (Genoa)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
26.4 ° C
26.4 °
24.6 °
61 %
2.2kmh
100 %
Lun
25 °
Mar
25 °
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (15)carabinieri (13)Gaza (13)arresto (12)Serie A (12)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati