Pontedera, ufficiale l’addio di Andolfi: risoluzione consensuale del contratto

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – È arrivata l’ufficialità. L’avventura di Tommaso Andolfi con la maglia del Pontedera giunge al capolinea. Il club granata ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto che legava le parti.

La decisione è stata presa di comune accordo. In una nota diramata poco fa, la società ha voluto ringraziare il giocatore per la professionalità e l’impegno mostrati durante la sua permanenza. Il comunicato si chiude con i consueti auguri per il prosieguo della carriera, sancendo di fatto l’uscita del calciatore dal progetto tecnico.