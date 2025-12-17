11.4 C
Pontedera, ufficiale l’addio di Andolfi: risoluzione consensuale del contratto

Si chiude l'esperienza in granata per il calciatore. Intesa trovata per interrompere il legame

Sport
PONTEDERA – È arrivata l’ufficialità. L’avventura di Tommaso Andolfi con la maglia del Pontedera giunge al capolinea. Il club granata ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto che legava le parti.

La decisione è stata presa di comune accordo. In una nota diramata poco fa, la società ha voluto ringraziare il giocatore per la professionalità e l’impegno mostrati durante la sua permanenza. Il comunicato si chiude con i consueti auguri per il prosieguo della carriera, sancendo di fatto l’uscita del calciatore dal progetto tecnico.

