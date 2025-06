Continuano i trasferimenti da Vicofaro: controlli delle forze dell’ordine per evitare reingressi

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – I servizi di controllo e vigilanza, disposti dal prefetto nei pressi della canonica di Vicofaro, mai interrottisi nel tempo, sono stati implementatidal 16 giugno con la partecipazione di tutte le forze di polizia territoriali.

Successivamente dal 25 giugno, con l’inizio delle operazioni di trasferimento degli ospiti dalla struttura di Vicofaro alle migliori alternative abitative individuate dalla diocesi, la polizia ha intensificato i servizi già in atto con l’impiego dei reparti inquadrati, la Digos, la polizia scientifica e ulteriori forze territoriali.

Dal 25 giugno sono state trasferite circa 80 persone ad opera della diocesi e della Caritas. In questo contesto i servizi volti alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica hanno garantito non solo il sereno andamento dei trasferimenti ma, in particolare, nelle ore notturne e serali, che non vi fossero reingressi degli ex ospiti, ovvero nuovi ingressi di persone che volessero occupare gli ambienti già liberati.

Continuano senza sosta le attività svolte da polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale, per aiutare tutti gli ospiti presenti nella struttura ad avere una dignitosa sistemazione logistica e così essere seguiti con particolare attenzione dalla Caritas e dalla Diocesi e permettere a quest’ultima i necessari lavori di riqualificazione di Vicofaro.