Danni ingenti per le fiamme in un appartamento di Montecatini

MONTECATINI TERME – Una famiglia di Montecatini è scampata all’incendio che stamani (27 luglio) ha avvolto il suo appartamento al piano terra di un palazzo in via del Giglio, dove fortunatamente al momento dell’accaduto non si trovava nessuno.

All’allarme, dato dai vicini che hanno visto del fumo uscire dalla porta, è seguito il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamenti di Pescia e Montecatini Terme, che ha contenuto l’incendio al solo appartamento coinvolto, evitando il suo propagarsi ai piani superiori abitati da altre famiglie. Non ci sono persone coinvolte.

Ingenti i danni dentro l’appartamento interessato, le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento. Per la gestione della viabilità particolarmente congestionata nella zona, sul posto una pattuglia della polizia municipale di Montecatini.