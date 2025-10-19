Dramma nella notte a Pistoia: muore un 17enne in moto

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Una tragedia ha scosso la città di Pistoia nella serata di ieri (18 ottobre). Un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto in via Dalmazia, all’altezza dell’ingresso di Villa Puccini.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane — che era alla guida della sua moto — si sarebbe scontrato violentemente con un’autovettura che stava procedendo in direzione opposta. L’impatto è stato devastante: la moto è finita a diversi metri di distanza, mentre il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto riportando gravissime ferite.

I primi soccorsi sono arrivati in pochi minuti: sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde. Le condizioni del 17enne sono apparse immediatamente disperate. I sanitari hanno tentato di stabilizzarlo sul posto prima del trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo, dove il giovane è arrivato in codice rosso, con un gravissimo trauma cranico.

Nonostante gli sforzi dei medici e i prolungati tentativi di rianimazione, il cuore del ragazzo ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in ospedale. L’arresto cardiaco si è rivelato fatale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia municipale, che hanno provveduto a chiudere via Dalmazia per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Tutti gli atti sono stati trasmessi al magistrato di turno della procura di Pistoia.