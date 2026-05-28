Il trattore si ribalta all’improvviso: 65enne muore sotto il mezzo agricolo

LARCIANO – 65enne muore schiacciato dal trattore a Larciano, tragedia nelle campagne della provincia di Pistoia nella mattinata di giovedì 28 maggio.

La vittima è Massimo Desideri, 65 anni, imprenditore molto conosciuto nella zona e titolare della Utilplastic.

L’uomo si trovava in un terreno in via Santa Lucia quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo che si è ribaltato travolgendolo.

Il 65enne è stato trovato sotto il trattore ormai privo di vita. L’impatto e il successivo schiacciamento non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Secondo le prime ricostruzioni, Desideri stava lavorando nel terreno vicino alla propria abitazione quando si è verificato il tragico incidente.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di chiarire l’esatta dinamica del ribaltamento del mezzo agricolo.