Muore a 21 nell’auto ribaltata: dramma di notte a Quarrata

PISTOIA – Una tragedia della strada ha sconvolto nella notte la comunità di Quarrata, nel pistoiese, dove un giovanissimo di appena 21 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il terribile schianto si è consumato intorno alle 3 all’interno del territorio comunale, precisamente in località Campiglio, lasciando un bilancio pesantissimo.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vettura su cui viaggiavano la vittima e un amico stava percorrendo le strade della frazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è improvvisamente impazzita. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa ribaltandosi violentemente su se stesso. L’impatto è stato devastante. All’arrivo disperato dei soccorritori del 118 sul luogo del sinistro, per il ventunenne non c’era ormai più nulla da fare: i traumi riportati nell’abitacolo si sono rivelati fatali e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

A bordo della macchina ribaltata viaggiava anche un altro giovane di 24 anni, rimasto gravemente ferito e incastrato tra le lamiere contorte. Per liberarlo è stato necessario il massiccio intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato con cesoie e divaricatori per estrarlo dall’abitacolo e affidarlo alle cure dell’equipe medica. Il ventiquattrenne è stato poi trasportato d’urgenza a sirene spiegate verso il pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Entrambi i ragazzi coinvolti nel drammatico schianto sono residenti a Quarrata. Sul posto, oltre ai sanitari e ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi di legge e avviare le indagini utili a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.