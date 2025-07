“Non mangeremo lì, è LGBTQ+ friendly”: la recensione assurda in Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI – Una recensione negativa può capitare a tutti, ma quella ricevuta dal Papero Briao di Montecatini ha lasciato i titolari senza parole. Non tanto per il punteggio – una stella su Google – quanto per il motivo: l’autore del commento, un turista turco, ha dichiarato che non avrebbe mai scelto il locale perché si definisce LGBTQ+ friendly.

Il ristorante, tra i più apprezzati della città, è noto per accogliere tutti: clienti con animali, vegetariani, e appunto, chiunque creda nei diritti e nell’inclusività. Ma proprio questo è bastato al recensore per scartarlo a priori, senza nemmeno averci mai mangiato.

I titolari non si sono lasciati intimidire e hanno risposto con fermezza e ironia: “È un onore non essere la vostra scelta. I razzisti e gli intolleranti non sono i benvenuti alle nostre tavole”.

Poi, attraverso i social, hanno denunciato pubblicamente l’accaduto, sottolineando che l’episodio non colpisce solo loro, ma tutte le persone che ogni giorno lottano contro la discriminazione.

Matteo Venturini, padre del titolare, ha commentato: “Una recensione sul cibo la accetti. Ma qui si va oltre. Penso a chi appartiene alla comunità LGBTQ+ e deve leggere certe cose. Fa male. Ma andremo avanti per la nostra strada”.

E per chi avesse ancora dubbi sullo spirito del locale, stanno pensando a un cartello fuori dalla porta:

“Vietato l’ingresso ai razzisti, omofobi e a chi ha intolleranze… non alimentari”.