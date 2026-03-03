Pedopornografia on line: in manette un cinquantenne di Pistoia

PISTOIA – La polizia ha arrestato un 50enne pistoiese, trovato in possesso di migliaia di file di natura pornografica realizzati con l’utilizzo di minori di 18 anni.

L’indagine, scaturita da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica e condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Firenze, ha permesso di rinvenire la presenza sulla rete internet di file dal contenuto pedopornografico, in particolare operazioni di upload di tale materiale, raffigurante minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni.

Grazie agli accurati approfondimenti investigativi, si è accertato che l’account oggetto d’indagine risultava riconducibile all’utente identificato nell’indagato. L’autorità giudiziaria fiorentina ha quindi emesso a suo carico un decreto di perquisizione, eseguito dagli investigatori cibernetici di Firenze e di Pistoia.

Nel corso della perquisizione effettuata sui dispositivi informatici a lui in uso, sono emersi migliaia di file multimediali raffiguranti minori ritratti nudi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che ne ha determinato l’arresto in flagranza del soggetto.