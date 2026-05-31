Un altro incidente mortale a Quarrata: muore a 30 anni in scooter contro un’auto

QUARRATA – Un drammatico fine settimana di sangue ha sconvolto le strade di Quarrata, nel pistoiese, dove nel giro di poche ore si sono registrati due gravissimi incidenti stradali che hanno strappato la vita a due giovani del posto.

Il secondo tragico schianto in ordine di tempo si è consumato nella serata di ieri (30 maggio), intorno alle 19,30, all’interno della frazione di Casini. Secondo le prime ricostruzioni, un 30enne residente a Quarrata, nato a Firenze e appartenente a una famiglia di origini straniere, si trovava alla guida del proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, si è scontrato frontalmente con un’automobile. L’impatto tra i due mezzi è stato estremamente violento, tanto da sbalzare il conducente del veicolo a due ruote sull’asfalto.

Soccorso immediatamente dal personale sanitario del 118, l’uomo è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell‘ospedale San Jacopo di Pistoia, dove i medici hanno tentato l’impossibile per salvargli la vita; l’uomo è purtroppo deceduto poche ore dopo il ricovero a causa delle devastanti ferite riportate. È rimasto invece completamente illeso il conducente della vettura coinvolta nel frontale.

La tragedia di Casini aggrava un bilancio già pesantissimo per la comunità quarratina, colpita poche ore prima da un altro lutto stradale. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, la località di Campiglio era stata teatro del ribaltamento di un’auto costato la vita a Edoardo Venturini, di 24 anni. Nello stesso drammatico sinistro è rimasto gravemente ferito anche un amico della vittima, un ragazzo che si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni a Pistoia.

Sulle esatte dinamiche di entrambi i sinistri sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine per stabilire le responsabilità.