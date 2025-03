Il meglio dell’enogastronomia regionale a Pistoia con ‘La Toscana in bocca’

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Sono pronte ad accogliere migliaia di visitatori per offrire esperienze uniche – tra tradizione e innovazione – in fatto di sapori. Le aziende associate a Confcommercio che prenderanno parte all’edizione 2025 de La Toscana in Bocca, l’appuntamento in programma dal 24 al 27 aprile alla cattedrale ex Breda di Pistoia, scaldano i motori.

Un evento in grado di richiamare ogni anno esperti, appassionati e curiosi, valorizzando così alcune tra le migliori espressioni della cucina locale, selezionate tra ristoranti, pizzerie, pasticcerie ed enoteche.

L’appuntamento di quest’anno, peraltro, è accompagnato da un nuovo ed emblematico claim: Ogni assaggio è un viaggio. Quello che i visitatori compiranno, di degustazione in degustazione, a bordo delle ricette della cucina tipicamente toscana, condite però dall’inesauribile inventiva e dalla tensione all’innovazione degli chef.

Le attività partecipanti saranno Rosso Veneziano; Enoteca La Bussola da Gino; Frisco Burger Bar; Gelateria Bar Nazionale Agliana; Il Garganello by Gargantuà Osteria; Il Taba Dolce di Latte; La Bodega; La Bussola da Gino; La Degna Tana; La Fenice Pizzeria Contemporanea; Macellai Federcarni; Pasticceria Nuovo Mondo; Quore Pop Osteria Contemporanea; Ristorante Il Capriolo; Toscana Fair; Villa Zelma; Voronoi; Ultimo Ristorante; La Locanda del Capitano; Trattoria da Burde; Luca Borgioli The Lab; I Vivai; Poke Chiacchere; Agriturismo a Casa Nostra.

“La Toscana in Bocca – è il commento del direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini – è un appuntamento che valorizza davvero i protagonisti dell’enogastronomia territoriale. La formula, collaudata, attrae ogni anno moltissimi visitatori, contribuendo a posizionare Pistoia come punto di riferimento per il settore, sia durante la manifestazione che nel corso dell’anno. Le richieste d’adesione sono sempre tante, sintomo di un evento in costante crescita: siamo pronti a far viaggiare i visitatori con i nostri piatti”.

Nei prossimi giorni entreranno nel palinsesto ulteriori aziende, che saranno coinvolte in attività molteplici, dai momenti di degustazione all’intrattenimento legato alla cucina.