Un weekend sulla montagna pistoiese fra mercatini e prodotti tipici

SAN MARCELLO PITEGLIO – Banchetti, degustazioni e voglia di stare insieme al fresco della montagna pistoiese.

Già dal prossimo weekend, il borgo di Maresca (frazione di San Marcello Piteglio) si anima degli eventi storici dell’estate.

Si comincia sabato (6 luglio) con l’apertura dei mercatini per le vie del paese, organizzati da Confcommercio e Cat negli spazi che saranno allestiti in piazza della Stazione. Dalle 9 alle 19 sarà possibile acquistare alimenti tipici della zona, prodotti dell’artigianato, e verrà allestito uno spazio dedicato al vintage. I mercatini saranno riproposti poi anche tutti gli altri sabati di luglio e agosto, in location differenti del paese.

Domenica (7 luglio), torna invece l’appuntamento con Extramangiando, il percorso enogastronomico per le vie di Maresca, dove ristoranti, bar ed esercenti alimentari del territorio allestiscono banchi per degustazioni di prodotti tipici della Montagna Pistoiese. La manifestazione aprirà i battenti fino a sera.

Il tutto verrà accompagnato da eventi musicali e animazione. La serata, ad ingresso gratuito, come di consueto, è organizzata dalla Pro Loco Maresca in collaborazione con l’Associazione Scoiattoli Off Road e Pubblica Assistenza Maresca, con l’aiuto di Quelli del Carnevale.

BN