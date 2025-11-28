Abetone apre in anticipo: piste sciistiche disponibili dal 29 novembre

Getting your Trinity Audio player ready...

ABETONE – L’apertura anticipata dell’Abetone segna l’avvio della stagione sciistica 2025-2026 già da domani (29 novembre).

Le nevicate degli ultimi giorni e il deciso calo delle temperature hanno creato condizioni favorevoli per consolidare il fondo e attivare l’innevamento programmato, permettendo una partenza con una settimana d’anticipo rispetto al tradizionale ponte dell’Immacolata.

Le verifiche svolte in mattinata hanno confermato la buona qualità del manto nevoso, rendendo possibile l’apertura di alcune piste sia nell’area principale sia nel comprensorio della Val di Luce. Nel weekend del 29 e 30 novembre si potrà sciare sulle piste Zeno 3 e Stadio Slalom, servite dalla telecabina Ovovia. In Val di Luce saranno operative le seggiovie Passo d’Annibale, fino alla stazione intermedia, e Monte Gomito, con le relative piste collegate attraverso un percorso sci ai piedi che permette anche il rientro verso valle.

Per i principianti saranno disponibili il tappeto baby della zona Ovovia e i campi scuola serviti dalla sciovia Abetina e dalla seggiovia Sprella. L’orario di apertura degli impianti sarà 8–16,30, salvo variazioni legate all’evoluzione delle condizioni meteo, monitorate costantemente.

Lo skipass giornaliero Multipass avrà un costo di 36 euro per l’intero weekend. Le società impiantistiche segnalano che il programma potrà essere aggiornato già da lunedì 1 dicembre, quando sarà possibile valutare una progressiva estensione delle piste disponibili in base alla tenuta delle temperature e della neve.

Le previsioni indicano ulteriori passaggi freddi nei prossimi giorni, che potrebbero favorire ulteriori aperture. Nello stesso weekend partirà anche la stagione alla Doganaccia, con il campo scuola, la pista 1 e la funivia da Cutigliano regolarmente operativi.