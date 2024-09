In arrivo 33 milioni per la viabilità della Valdinievole

Getting your Trinity Audio player ready...

VALDINIEVOLE – La Regione Toscana investe sulla viabilità della Valdinievole. Una somma importante visto che sono in arrivo 33 milioni per tre progetti

L’obiettivo è quello di offrire alla Valdinievole un sistema di infrastrutture e viabilità che possa agevolare l’economia e la dimensione sociale del territorio.

È un obiettivo di governo della Regione fortemente voluto dal presidente Eugenio Giani che ha inserito nel programma di interventi finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione anche il pacchetto che riguarda la Valdinievole. In questo caso si tratta di 33 milioni di euro di finanziamenti fondi Fsc spalmati su tre interventi: la sistemazione dell’intersezione fra la strada regionale 435 e la strada provinciale 40 della Nievole nel comune di Serravalle Pistoiese per migliorare il collegamento fra Pistoia e la Valdinievole (quasi 10milioni di euro); a Larciano la riorganizzazione del sistema viario relativo alla provinciale 25 e alla regionale 436, in modo da liberare il centro storico e valorizzare la strada regionale 436anche conosciuta come Francesca (15 milioni circa, di cui oltre 11 finanziati con Fondi Fsc) e il completamento del progetto generale (lotto 4) della Variante alla SR436 Francesca tra la località Pazzera e la SP26 Camporcioni in località Biscolla nei comuni di Montecatini Terme e Pieve a Nievole (12 milioni).

Tutti gli interventi sono stati presentati dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli e i sindaci dell’area. Presenti anche il direttore delle infrastrutture ed Enrico Becattini e il dirigente viabilità Firenze – Prato – Pistoia Antonio De Crescenzo. Fra gli esponenti delle istituzioni della Valdinievole erano presenti la sindaca di Larciano Lisa Midei, la sindaca di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti, e il vicesindaco di Pieve a Nievole Erminio Maraia, l’assessore di Serravalle Pistoiese Maurizio Bruschi e la vicesindaca di Ponte Buggianese Maria Grazia Baldi.

Il primo ad andare a gara sarà il progetto sulla viabilità di Larciano per il quale a luglio si è conclusa la conferenza dei servizi. Per gli altri due progetti le conferenze dei servizi sono attualmente in corso.

“E’ evidente – ha detto Giani- che con questi interventi puntiamo alla modernizzazione infrastrutturale della Valdinievole. Si tratta di progetti significativi che rappresentano una parte importante nei collegamenti viari della Toscana, che vanno a completare un contesto di potenziamento, anche dal punto di vista del trasporto ferroviario, dal 1 settembre 2025 infatti avremo il raddoppio della ferrovia da Montecatini e Pistoia e complementare a questo una serie di opere che già stanno vedendo la luce come il sovrappasso da Pieve a Nievole a Monsummano Terme. Si tratta di interventi del valore di 36 milioni di euro finanziati con 33 milioni di fondi Fsc che, anche in questo caso, abbiamo voluto utilizzare per il finanziamento delle strade visto che sono importi che non vengono coperti dal Pnrr e dai finanziamenti europei. Tre progetti per tre situazioni viarie fondamentali – ha proseguito Giani – che puntano a rendere scorrevoli tratti di strada dove oggi il traffico è troppo spesso intasato, a rendere più fluido il passaggio e anche più sicuro. Concludiamo una programmazione che tende ad eliminare criticità importanti legate al traffico”

Il presidente Giani insieme all’assessore Baccelli, ringraziando i tecnici della Regione Toscana, ha sottolineato che “sia la progettazione, che la gara d’appalto e poi la realizzazione sarà tutta in carico alla Regione Toscana, una Regione che diventa sempre di più ente di attuazione e adeguamento rispetto alle strade regionali e che lo fa in grande coordinamento con le amministrazioni locali”. Baccelli ha sottolineato l’importanza dell’ intervento sul ponte di Seravalle“un’intersezione molto critica e difficile da risolvere. In prospettiva poi – ha ricordato ancora Baccelli – ci sarà anche il terzo lotto della Firenze-Mare che insieme al raddoppio ferroviario Pistoia Montecatini porteranno nella zona della Valdinievole una mobilità al passo coi tempi”

I progetti nel dettaglio

1.Sistemazione dell’intersezione fra la strada regionale 435 e la strada provinciale 40 della Nievole nel comune di Serravalle Pistoiese

L’intervento riguarda l’adeguamento del tratto di strada Srt 435 in località Ponte di Serravalle nel Comune di Serravalle Pistoiese. La strada Srt 435 Lucchese collega le città di Lucca e Pistoia, attraversando i principali comuni della Val di Nievole: da Pescia a Serravalle Pistoiese fino a Pistoia. Rappresenta quindi il collegamento principale fra Pistoia e la Valdinievole.

L’intervento proposto interessa la Srt 435 in corrispondenza del Ponte sul fiume Nievole, e comprende l’intersezione con la provinciale 40 e la strada comunale Treggiaia nel comune di Serravalle Pistoiese.

Il progetto prevede la realizzazione di tre principali interventi per uno sviluppo complessivo di intervento di circa 400 metri di cui 150 relativi al ponte. Il finanziamento è di 9milioni e 600mila euro

1. inserimento di una rotatoria su Via Lucchese, parzialmente aggettante sul corso d’acqua a quota di sicurezza, nel punto di immissione in riva destra sul Ponte sul Fiume Nievole;

2. consolidamento del Ponte, con ampliamento della carreggiata e realizzazione di percorsi pedonali su entrambi i lati;

3. allargamento della sezione della strada SR 435, lato Serravalle, mediante realizzazione di berlinese di pali.

Per ridurre al minimo le criticità a valle, nel punto di immissione sul Ponte sul Nievole, viene inserita una rotatoria che elimina l’attuale innesto tra via Lucchese e Via Palazzi.

L’allargamento della sezione del ponte e l’inserimento di percorsi pedonali su entrambi i lati permetteranno un attraversamento più sicuro e scorrevole.

La sezione del tratto a monte, invece, necessita di un allargamento che permetta una migliore percorribilità per i mezzi pesanti, e quindi uno scorrimento del traffico più sicuro ed efficace.

Attualmente la frazione di Ponte di Serravalle è caratterizzata da una ridotta larghezza della sede stradale, anche in corrispondenza del ponte sul torrente Nievole, c’è un forte restringimento della carreggiata sulla curva di immissione al ponte e un’ insufficiente larghezza dei marciapiedi, oltre a numerosi incroci. Tutto questo rende questo tratto viario non più sufficiente a sopportare il traffico veicolare leggero e pesante, destinato ad aumentare, che interessa l’asse viario Pistoia-Lucca.

2. Nel comune di Larciano la riorganizzazione del sistema viario relativo alla provinciale 25 e alla regionale 436

L’intervento ha uno sviluppo di 750 m circa e prevede la realizzazione di una variante alla SRT 436 “Francesca” con una strada extraurbana. Il tracciato si colloca ad est dell’attuale SRT 436, dentro l’abitato di Castelmartini, anch’esso ad est della principale area umida della Toscana settentrionale: il Padule di Fucecchio.

In termini ambientali l’intervento consente anche di ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico poiché allontana il traffico dalle Padule.

L’intervento si sviluppa per intero nel territorio del Comune di Larciano ed utilizza la SP 25 sino all’intersezione con la recente strada comunale realizzata per il collegamento con via Francesco Ferrucci. Dalla rotatoria viene realizzato un nuovo tratto di strada regionale che attraversa via Monsummanese, il Fosso Rosso, il Fosso Calletta e il Fosso Riucciolo, e termina con una rotatoria di intersezione con la Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. È prevista anche un’altra rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con la SR 436.

Viene realizzato un viadotto di due campate sul Fosso Rosso e vasche di compensazione idraulica limitrofe al sedime stradale.

L’intervento consente, inoltre, un migliore accesso e collegamento dell’Area Pip di Castelmartini di Larciano, in sinergia con l’area industriale di Cerbaia nel Comune di Lamporecchio. Le rotatorie verranno dotate di impianto di illuminazione.

L’intervento prevede un finanziamento pari a 11 milioni e 400mila euro

3. Lotto 4 tra la località Pazzera e la SP26 Camporcioni in località Biscolla nei comuni di Montecatini Terme e Pieve a Nievole

L’intervento in oggetto fa parte del più ampio intervento di adeguamento funzionale della viabilità esistente SP 22 del Porrione e del Terzo che interessa il territorio dei comuni di Montecatini Terme e Pieve a Nievole completando di fatto il progetto generale della Variante alla SR436 Francesca tra la località Pazzera e la SP26 Camporcioni in località Biscolla.

L’area di intervento si inserisce, in particolare, tra i territori comunali di Montecatini Terme e di Pieve a Nievole, nel tratto di territorio compreso tra la località Tiro a Volo nel Comune di Montecatini Terme e la località il Terzo nel Comune di Pieve a Nievole.

L’intervento consiste nell’adeguamento funzionale dell’attuale SP 22 del Porrione e del Terzo alla tipologia di una strada extraurbana secondaria. Per realizzare questo è previsto l’ampliamento della provinciale 22 esistente, la riconfigurazione della strada anche in funzione del reticolo idraulico.

Sono previsti inoltre la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra la SP22 e via Marconi; la realizzazione di una strada di servizio parallela alla strada in progetto per la confluenza degli accessi attualmente presenti e la realizzazione di una pista ciclabile anch’essa parallela alla strada in progetto, che collega i percorsi ciclabili esistenti o pianificati, in accordo con il Comune di Pieve a Nievole.

Lo sviluppo complessivo di intervento è di circa 1250 metri per un importo complessivo di 12 milioni di euro