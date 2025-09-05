28.6 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Più corse e treni più veloci con il raddoppio ferroviario fra Pistoia e Montecatini

Già dal 15 settembre alcune corse limitate al capoluogo si allungheranno fino alle stazioni termali. Ci saranno anche le direttissime per Lucca

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Più corse e treni più veloci con il raddoppio ferroviario fra Pistoia e Montecatini
Più corse e treni più veloci con il raddoppio ferroviario fra Pistoia e Montecatini (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI TERME – Si è svolta oggi (4 settembre) una riunione fra Regione Toscana, Rfi, Trenitalia e le amministrazioni locali interessate per fare il punto sull’attivazione del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, prevista per il 15 settembre.

L’intervento avrà immediati effetti positivi sull’offerta ferroviaria lungo la linea: maggiore puntualità e regolarità del servizio, aumento della capacità della tratta Pistoia–Montecatini, possibilità di incrementare il numero dei treni in un’area ad alta densità abitativa e con numerose strutture ricettive.

Già dal 15 settembre, nei giorni feriali saranno prolungati fino a Montecatini diversi treni oggi limitati a Pistoia e un incremento, seppur più contenuto, interesserà anche i servizi del sabato e dei giorni festivi.

Sono allo studio ulteriori prolungamenti su Montecatini con il cambio orario di dicembre.

L’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli ha inoltre sottolineato come, dopo anni di richieste – già avanzate quando ricopriva la carica di presidente della Provincia di Lucca – verrà finalmente avviata la sperimentazione di una coppia di treni veloci Viareggio–Lucca–Firenze, con fermate limitate e senza soste tra Pistoia e Lucca, così da migliorare i collegamenti diretti con il capoluogo.

Questi i treni che dal 15 settembre saranno prolungati

Proseguono su Montecatini:
18650 – 00,25 da Firenze Smn  (ultimo treno che chiude il servizio, di particolare interesse per il rientro dei turisti da Firenze)
18654 – 5,41 da Firenze Smn
18460 – 6,38 da Firenze Smn
18672 – 13,47 da Firenze Smn
18472 – 14,38 da Firenze Smn
18684 – 17,53 da Firenze Smn  (treno veloce con 47’ di percorrenza fra Santa Maria Novella e Montecatini)
18692 – 20,59 da Firenze Smn

Hanno origine da Montecatini:
18657 – 6,20 da Montecatini T.
18661 – 7,04 da Montecatini T.
18823 – 7,42 da Montecatini T.
18475 – 15,28 da Montecatini T.
18683 – 16,08 da Montecatini T.
18487 – 21,20 da Montecatini T.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.6 ° C
28.9 °
26.5 °
51 %
5.1kmh
40 %
Ven
27 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Gaza (14)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati