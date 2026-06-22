Si ribalta con l’autoarticolato e muore schiacciato contro un albero

SAN MARCELLO PITEGLIO – Incidente mortale sulla montagna pistoiese, dove il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni di marcia lungo la strada statale 66 Pistoiese. Il sinistro si è verificato esattamente al chilometro 58,900, nel territorio comunale di San Marcello Piteglio in località Piastre.

Secondo le ricostruzioni un autoarticolato, perdendo il controllo, si è girato su di un fianco andando a sbattere con un albero al limite della strada. Purtroppo l’impatto non ha lasciato scampo al conducente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente soccorsi sanitari, vigili del fuoco e le squadre d’emergenza dell’Anas insieme ai carabinieri. Il personale è tuttora impegnato sul luogo del sinistro per la gestione della viabilità, deviare il traffico in sicurezza e procedere con i rilievi di rito, con l’obiettivo di rimuovere il mezzo pesante e ripristinare il normale flusso di circolazione nel più breve tempo possibile.