Il Pistoia Basket mette due ali con Childs e Benetti

PISTOIA – L’Estra Pistoia Basket inizia a scaldare i motori per la prossima stagione agonistica di serie A1. Il ko ai quarti di finale playoff contro Brescia è solo un punto di partenza per i biancorossi pistoiesi.

Di ieri l’annuncio dell’americano che farà parte del roster pistoiese. È l’ala Elijah Childs. Classe 1999, di Kansas City, alto 2,01 per 104 chili dopo il college negli Usa è approdato al basket europeo prima in A2 in Itakiaa con Trapani, quindi in Danimarca e in Germania dove nella stagione scorsa, ha disputato la prima parte di campionato con il Riesen Ludwigsburg totalizzando 9.3 punti e 5 rimbalzi in 17’ di media ai quali ha aggiunto 7.8 punti e 4.6 rimbalzi, sempre con lo stesso minutaggio, in Fiba Champions League. Ha chiuso il campionato sempre in Bundesliga con Academics Heidelberg dove ha trovato di nuovo spazio in quintetto base e, in 16 match disputati, totalizzato 16,1 punti e 8 rimbalzi in 29’ di utilizzo con il 50% da 2 e quasi 2 assist a gara.

“Sono molto contento di essere tornato in Italia e di giocare per Pistoia – le prime parole da neo biancorosso per Elijah Childs – credo che questa sia una opportunità molto importante per la mia carriera e sono felice che la società mi abbia dato questa possibilità. Da quando ho giocato il mio anno di A2 a Trapani ho sempre avuto ammirazione per il campionato italiano e per l’Italia in generale: mi troverò a giocare in un campionato particolarmente duro e tosto come la Serie A, dove in ogni partita bisogna dare il massimo, giocare con grande agonismo ed in maniera tosta. Il mio obiettivo, per quest’anno, è quello di raggiungere i playoff e mostrare a tutti quelle che sono le mie caratteristiche di gioco: non vedo l’ora di iniziare”.

Torna in biancorosso un’altra ala, Gabriele Benetti, 2 metri per 91 chili e classe 1995. La sua carriera è passata, dopo le giovanili con Vicenza, alla Virtus Bologna, alla Virtus Roma, a Legnano, Latina, Fabriano, Ravenna, Nardo e quindi a Pistoia, dove è arrivato nel gennaio 2023 contribuendo alla conquista della serie A1. La sua stagione è proseguita a Cremona in A2 l’anno passato.

“Sono particolarmente soddisfatto e contento del ritorno a Pistoia di Gabriele – aggiunge il direttore sportivo di Estra Pistoia Basket, Marco Sambugaro – ha accettato con entusiasmo la nostra chiamata. Sappiamo bene quelle che sono le sue qualità tecniche ed umane avendolo visto qui da noi nell’anno della promozione. Ci darà una grossa mano sia dentro siua fuori dal campo, essendo anche un importante uomo-spogliatoio: con questa operazione andiamo a chiudere quello che è il pacchetto lunghi e adesso possiamo concentrarci sugli ultimi due giocatori che mancano per completare il roster”.

“È inutile dire, in questo momento, quanto sia felice di poter tornare a Pistoia a distanza di poco più di un anno dall’epilogo di quella strepitosa avventura che ci ha portato in Serie A – afferma Gabriele Benetti dopo la firma dell’accordo – sono davvero orgoglioso e grato di poter vestire nuovamente i colori di questa città che in poco tempo mi ha dato tantissimo, visto il legame che si è instaurato con tante persone e tifosi. Adesso sono di fronte ad una bella sfida e, per quanto mi riguarda, sono pronto a dare tutto per mettermi in gioco. Sono contento di poter avere questa opportunità di disputare la Serie A proprio con la maglia di Pistoia e non vedo l’ora di iniziare la nuova avventura biancorossa”