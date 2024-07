Per il Basket Montecatini c’è l’ala argentina Tomas Fernandez Lang

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI TERME – Tomas Fernandez Lang, ala di 195 cm del 2006, lo scorso anno messosi in mostra in B Nazionale nelle file della Virtus Arechi Salerno, è da oggi (8 luglio) un nuovo atleta della Fabo Herons Montecatini che, dopo la delusione degli spareggi promozione, tenta di nuovo il salto tra i professionisti.

In precedenza, aveva esordito in A2 con la maglia della Fortitudo Agrigento, disputando in contemporaneamente la C Silver e l’Under 17 Eccellenza con l’altra squadra di Agrigento, il Real Basket. In Italia è arrivato nel 2021 per giocare nell’Under 17 con la Dinamo Sassari. Fernandez Lang è cresciuto in patria nell’Estudiantes de Santa Rosa, entrando a far parte delle nazionali argentine e disputando un Mondiale Under 17, è stato di recente protagonista della Fiba AmeriCup U18, raggiungendo la finale con gli Usa, che di fatto ha qualificato l’Argentina ai Mondiali U19 in Svizzera dell’anno prossimo. In tale manifestazione, ha chiuso con 6,8 pts, 2 rimbalzi ed 1 assist di media, segnando 13 punti alla Repubblica Dominicana e 12 agli Stati Uniti d’America. Inoltre ha partecipato a camp organizzati dalla Nba.

In Italia ha mostrato sprazzi del suo talento, nello scorso campionato si è fatto notare con i 17 punti segnati in B contro Cassino, facendo ottime partite anche con Piacenza e Fiorenzuola. Nel campionato Under 19 Eccellenza nel frattempo faceva sfracelli, andando spesso oltre i 20 punti, con il picco di 36 con Brindisi, nella parte finale della stagione poi è passato al Derthona Lab in B Interregionale, finendo proprio nel girone contro le toscane. In A2 l’anno prima exploit nella trasferta di Latina, dove aveva segnato 10 punti.

Fernandez Lang è il giovane di prospettiva che gli Herons cercavano per completare il roster a disposizione di coach Barsotti in vista del prossimo campionato di Serie B Nazionale.

