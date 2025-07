Atti osceni ai giardini pubblici a Prato: sanzioni per 70mila euro

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Atti osceni in luogo pubblico, denunciate e sanzionate 7 persone che utilizzavano i giardini pubblici di via Caduti sul lavoro come luogo di incontro e scambio.

La scorsa settimana, tra il pomeriggio di giovedì 17 e la serata di sabato 19 luglio, durante le attività di controllo del territorio disposte a seguito di numerose segnalazioni nella zona sud, gli agenti della territoriale esterna della polizia municipale ha effettuato dei controlli mirati per verificare la corretta fruizione delle aree a verde pubblico.

Numerosi gli esposti dei cittadini residenti soprattutto appunto per i giardini di via Caduti sul lavoro. Sette i verbali emessi per un totale di 70mila euro di multe.