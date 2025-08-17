Incendio minaccia un recinto con dieci cani: salvati da vigili del fuoco e Vab

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – Intervento dei vigili del fuoco salva dieci cani da un incendio.

Il personale di Prato sono intervenuti oggi (16 agosto) alle 13 circa, in via Popolesco, nel comune di Montemurlo, lungo l’argine del fiume Agna, per un incendio di vegetazione.

L’intervento della squadra del vicino distaccamento di Montemurlo, oltre al supporto di altri due mezzi provenienti dalla sede centrale, ha permesso di salvare un recinto con 10 cani , i quali non hanno subito nessun danno, mentre due annessi agricoli sono andati distrutti.

Sono seguite le fasi di bonifica della superficie andata in fiamme, che è pari a circa 2500 metri quadrati. Sul posto oltre al personale dei vigili del fuoco e del Vab di Montemurlo anche una pattuglia della polizia municipale ed un veterinario che ha effettuato un primo controllo sui cani presenti nel recinto.