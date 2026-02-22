Sfugge al controllo della mamma e viene travolta e uccisa da un’auto: muore bambina di 3 anni

VERNIO – Tragedia sulla regionale 325, dove una bambina di soli tre anni ha perso la vita nella serata di oggi (22 febbraio). Il dramma si è consumato poco dopo le 19 in località La Piana, a Mercatale di Vernio, sotto gli occhi impotenti della madre e dei residenti della zona, subito accorsi per prestare i primi soccorsi.

Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione dei carabinieri di Vernio, la piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre in un istante fatale, tentando di attraversare la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un’auto diretta verso Vernio. Il conducente del mezzo non avrebbe avuto lo spazio né il tempo necessario per evitare l’impatto, che si è rivelato purtroppo violentissimo.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente: sul posto si sono precipitate un’ambulanza della Croce Rossa di Vernio e, a stretto giro, una della Misericordia di Vaiano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la piccola, mettendo in atto ogni manovra possibile nel disperato tentativo di strapparla alla morte, ma le ferite riportate nell’urto erano troppo gravi e il medico ha dovuto dichiararne il decesso sul posto.

Un momento di strazio inenarrabile che ha colpito duramente anche la madre della piccola, la quale ha accusato un malore durante le operazioni di soccorso alla figlia ed è stata assistita dal personale medico in forte stato di shock. La dinamica esatta del sinistro resta ora al vaglio dei militari dell’Arma, impegnati nei rilievi tecnici per accertare la velocità del veicolo e l’esatto punto dell’impatto lungo il tratto della regionale.

Una domenica sera che si chiude nel dolore più profondo per l’intera comunità della Val di Bisenzio.