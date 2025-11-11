12 C
venerdì 14 Novembre 2025
Spray urticante a Montemurlo, allarme alla scuola media: studenti evacuati

Bruciore agli occhi e irritazioni nei corridoi del secondo piano. L’istituto avvia accertamenti per capire chi ha agito

Cronaca
Evacuazione della scuola media Salvemini-La Pira in seguito all'uso dello spray urticante
Evacuazione della scuola media Salvemini-La Pira in seguito all'uso dello spray urticante / crediti : freepik
MONTEMURLO – Momenti di tensione alla scuola media Salvemini-La Pira, dove ieri (10 novembre) degli alunni hanno spruzzato uno spray urticante nei corridoi. Le esalazioni hanno causato bruciore agli occhi, irritazione e difficoltà respiratorie a studenti e personale scolastico, costringendo i docenti a interrompere le lezioni e a far evacuare le classi per arieggiare i locali.

Secondo quanto ricostruito dalla dirigente, l’uso dello spray – simile per effetti a quello al peperoncino – ha causato bruciore agli occhi, irritazione delle vie respiratorie e difficoltà nel respirare. I docenti presenti hanno interrotto le attività e disposto l’evacuazione temporanea delle classi, permettendo l’arieggiamento dei locali. L’intervento del personale Ata ha ridotto rapidamente le esalazioni, evitando ricadute più serie soprattutto per studenti asmatici o allergici.

La dirigente scolastica Maddalena Antonia Albano ha definito l’accaduto un episodio di particolare gravità e ha annunciato provvedimenti disciplinari una volta individuati i responsabili. La preside ha ricordato che l’uso di sostanze irritanti può configurare anche ipotesi di reato, come le lesioni personali o il getto pericoloso di sostanze, con eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Nella comunicazione inviata a famiglie e personale, l’istituto richiama gli studenti al rispetto delle regole e della sicurezza collettiva. In caso di nuovi episodi o altri comportamenti pericolosi, la scuola valuta la possibilità di limitare l’intervallo ai soli spazi delle aule, sotto supervisione dei docenti.

Le lezioni sono riprese regolarmente dopo la bonifica dei corridoi. L’istituto prosegue le verifiche interne per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare chi ha utilizzato lo spray.

