Finto tecnico Publiacqua tenta una truffa a Prato: l’allarme del Comune

PRATO – Nuovo tentativo di truffa segnalato in città. Un residente ha denunciato di essere stato avvicinato da un individuo che si è spacciato per tecnico di Publiacqua, chiedendo di entrare in casa con il pretesto di dover effettuare un controllo sulla potabilità dell’acqua.

Una scusa ben studiata, ma del tutto falsa. Publiacqua smentisce categoricamente qualsiasi intervento di questo tipo.

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza. In caso di dubbi, è bene non aprire la porta, non fornire alcuna informazione e contattare immediatamente le forze dell’ordine o il servizio clienti di Publiacqua.

Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di truffe simili, in cui malintenzionati approfittano della buona fede dei cittadini, spesso mirando agli anziani.