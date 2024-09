Nuovo percorso e visite guidate per le mura del castello di Montemurlo

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – C’è una nuova opportunità per le escursioni nella zona di Montemurlo

Sabato 14 settembre alla presenza del sindaco Simone Calamai, dell’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero, del presidente dell’associazione Il Borgo della Rocca OdV (che ha promosso il recupero del sentiero), Alessandro Franchi e di Elio Lombardo è stato inaugurato il nuovo percorso delle mura del castello di Montemurlo.

Il percorso, con visita guidata a cura dell’associazione, ha una durata di oltre 2 ore e si divide in un’escursione all’interno e una all’esterno delle mura. La prima visita guidata alle antica mura trecentesche è si è tenuta domenica 15 settembre alle 17.

Il Castello di Montemurlo è citato per la prima volta nel 1066, nel 1100 risulta dei conti Guidi che lo tennero fino al 1254, anno in cui fu venduto a Firenze. Successivamente Castruccio Castracani degli Antelminelli lo conquistò, dopo 80 giorni di assedio, l’8 gennaio del 1326. Il condottiero lucchese fece poi ricostruire le mura danneggiate nell’assedio forse rinforzandole notevolmente; con questo assetto si giunse fino al 1537, quando il castello diede rifugio ai fuoriusciti fiorentini, come gli Strozzi e i Valori.

Il tracciato delle mura andò poi in gran parte perduto per gli abbattimenti voluti da Cosimo I dei Medici dopo la celebre battaglia dell’agosto 1537. Nella ricerca, che ha accompagnato la stesura del libro Montemurlo attraverso lo Statuto Comunale di Elio Lombardo e Ilvo Santoni, (edizione Associazione Il Borgo della Rocca, Montemurlo 2021), il tracciato è stato interamente ritrovato.