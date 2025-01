Sicurezza idrogeologica a Montemurlo, l’assessora Monni ‘chiede’ 77 milioni

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – Più sicurezza idrogeologica nel territorio del comune di Montemurlo. È questo l’intento degli investimenti della Regione.

Continuano i sopralluoghi dell’assessora all’ambiente e difesa del suolo Monia Monni nei luoghi della Toscana colpiti dalle alluvioni e oggetto di emergenza nazionale. Dopo Campi Bisenzio e la Val di Cecina, Montale in provincia di Pistoia, l’assessora è stata Montemurlo in provincia di Prato dove insieme al sindaco Simone Calamai ha fatto il punto della situazione nel corso di un sopralluogo lungo il Bagnolo, nei punti più critici. Il sopralluogo è stato preceduto da una riunione tecnica al Comune e da un incontro coi comitati dei cittadini alluvionati.

Al centro dell’incontro le risorse necessarie per avere un territorio più sicuro nell’epoca dei cambiamenti climatici, dove anche i torrenti più piccoli possono fare paura come è successo con il Bagnolo e lo Stregale. E se le le somme urgenze, circa 5 milioni di euro oltre ad altri 3 richiesti soprattutto per lo Stregale, sono praticamente concluse, per i lavori strutturali che riguardano ad esempio la risagomatura del Bagnolo la manutenzione delle casse di espansione, l’alveo dello Stregale ne servono 97, quelli di cui il governo ancora non ha fatto sapere.

“Solo per Montemurlo – spiega l’assessora Monni – per avere un livello di sicurezza adeguato ai nuovi fenomeni meteorologici abbiamo bisogno di 77 milioni di euro, oltre a più 20 milioni per l’Agna che in parte riguarda il Comune di Montale e in parte quello di Montemurlo. Si tratta di interventi importanti, oggetto di uno studio idraulico puntuale e approfondito che stiamo facendo con il genio civile, utile a mettere in campo interventi che siano coordinati fra loro. Su questo – ha aggiunto Monni – ci siano confrontati durante l’incontro con i comitati dei cittadini con i quali continueremo a vederci in maniera costante. Vogliamo essere pronti coi progetti per quando arriveranno i soldi del governo per questo territorio che vogliamo mettere al sicuro e consentire così alle cittadine e cittadini di dormire molto più tranquilli. Lo studio idraulico che sarà determinante per definire soluzioni e stabilire priorità – ha sottolineato l’assessora – lo presenteremo anche ai cittadini nel mese di marzo”.

Monni ha poi precisato che la Regione ha trasferito risorse dal bilancio regionale alla contabilità del commissario governativo per poterle utilizzare subito per i progetti. Ma tutto dipende da quando arriveranno i soldi – ha concluso Monni – rinnovando il suo appello al governo e sottolineando ancora una volta il silenzio dell’esecutivo nazionale su questo tema.

“È importante l’avanzamento dello studio idraulico che la Regione Toscana ha elaborato appositamente per il territorio del Comune di Montemurlo – ha concluso il sindaco Calamai – ed è per questo fondamentale proseguire con forza in questa direzione. Ci aspettiamo che da questo lavoro emergano indicazioni utili per continuare il percorso di messa in sicurezza idraulica e di miglioramento delle infrastrutture sul nostro territorio, in seguito agli interventi di somma urgenza già effettuati. In tale contesto, diventa essenziale un impegno condiviso affinché si possano reperire risorse sufficienti e concrete per realizzare gli interventi necessari. Auspichiamo, dunque, che il governo stanzi al più presto i finanziamenti indispensabili per gli interventi strutturali richiesti a tutela del nostro territorio”.

Per quanto riguarda i ristori sono state liquidate 732 persone (su 795 soggetti richiedenti totali) per un importo complessivo di oltre due milioni di euro.