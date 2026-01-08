Tassa sui pacchi extra-Ue, Corertex alza la voce: “Quei soldi servano a salvare il riciclo”

PRATO – Dal primo gennaio è scattata la “tassa sui pacchetti”. Un prelievo di due euro su ogni spedizione proveniente da paesi extra-Ue con valore inferiore ai 150 euro. Una misura, riscossa direttamente dalle Dogane, pensata per frenare l’invasione del fast fashion a basso costo. Ma ora che la norma è realtà, chi gestisce i rifiuti di quella moda “usa e getta” chiede di non disperdere quel tesoretto. A lanciare l’appello è il Consorzio Corertex, che riunisce le aziende del riuso e riciclo tessile.

Il presidente Raffaello De Salvo è chiaro. Quel denaro non deve finire nel calderone generale dello Stato. La filiera del recupero è in grave difficoltà, schiacciata da volumi enormi di abiti di scarsa qualità, difficili da riciclare. “Avevamo suggerito noi questa misura mesi fa”, spiega De Salvo. Lo scopo era duplice: scoraggiare l’acquisto compulsivo online e trovare risorse. Ora che il deterrente è attivo, manca la seconda parte: “Vogliamo sperare che almeno una parte di questi proventi venga destinata alla filiera del recupero”. Si parla di cifre importanti: considerando i volumi europei (4,5 miliardi di ingressi), per l’Italia si stimano decine di milioni di euro di incasso.

Il settore vive un limbo pericoloso, in attesa del decreto Epr (la responsabilità estesa del produttore) che tarda ad arrivare. Per Corertex, la strada verso l’economia circolare non si fa con le teorie, ma con i fondi. Servono incentivi fiscali per chi usa fibre riciclate e aiuti alle piccole imprese per affrontare i costi della transizione ecologica. De Salvo conclude con un avvertimento sul greenwashing: troppe aziende fingono sostenibilità senza fornire dati reali su impatto idrico e CO2. Senza una politica che generi domanda reale di materiali riusati, “l’economia circolare resterà solo un progetto nel cassetto”.