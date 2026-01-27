10.9 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Sanità d’eccellenza, l’Asl Toscana Centro ai vertici per operazioni con il robot

Prato scala le classifiche della sanità nazionale. L'Ospedale Santo Stefano ha raggiunto un traguardo significativo nel 2025

CronacaUncategorized
REDAZIONE
REDAZIONE
foto intervento con robot
Foto di: ufficio stampa / AUSL TOSCANA CENTRO
1 ' di lettura

PRATO – Prato scala le classifiche della sanità nazionale. L’Ospedale Santo Stefano ha raggiunto un traguardo significativo nel 2025: è la struttura che ha trattato il maggior numero di pazienti utilizzando una singola piattaforma robotica multidisciplinare.

I numeri certificano una crescita netta. In un solo anno sono stati eseguiti 654 interventi. Un balzo in avanti rispetto ai 530 del 2024. Non è solo questione di quantità, ma di complessità: il 95% delle operazioni ha riguardato patologie oncologiche.

Analizzando i dati, l’Urologia fa la parte del leone con 490 casi. Seguono la Chirurgia generale e bariatrica con 127 operazioni e l’Otorinolaringoiatria con 37.

Dietro la tecnologia c’è una “macchina umana” perfettamente oliata. Questo risultato nasce da un percorso iniziato nel 2023. È il frutto della collaborazione tra diversi reparti. In prima linea ci sono i direttori Graziano Vignolini (Urologia), Stefano Cantafio (Chirurgia generale), Enrico Facchiano (Bariatrica) e Antonio Sarno (Otorinolaringoiatria).

Ma il successo è corale. Coinvolge anestesisti, infermieri del blocco operatorio, farmacia e reparti di degenza. Un sistema complesso che ha funzionato grazie al coordinamento della Direzione sanitaria e della Gestione Operativa.

La robotica non è più il futuro, è lo standard presente. Garantisce precisione chirurgica, minore invasività per il paziente e tempi di recupero migliori. L’Asl Toscana centro ha investito molto sulle competenze, forte anche della collaborazione storica con Careggi. E gli investimenti continuano: presto arriverà un nuovo robot multidisciplinare anche all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Soddisfatti i vertici dell’azienda. Stefano Michelagnoli, direttore del Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche, sottolinea come il robot di Prato sia una risorsa condivisa: viene utilizzato anche da chirurghi di altri presidi aziendali. Questo permette una formazione continua del personale.

Orgoglio anche nelle parole di Maria Teresa Mechi, direttrice sanitaria del presidio. I dati confermano l’efficienza dell’organizzazione e l’alta qualifica dei professionisti. La chiave è la multidisciplinarietà, come ribadisce Monica Chiti (Assistenza Infermieristica): integrare i presidi e lavorare in team eleva la sicurezza delle cure e la qualità del servizio offerto ai cittadini.

© Riproduzione riservata

