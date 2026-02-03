Sanità d’eccellenza: la microbiologia di Siena ottiene la certificazione internazionale

SIENA – Un nuovo sigillo di garanzia per la sanità senese. La microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Scotte ha raggiunto un traguardo prestigioso. La struttura ha ottenuto l’accreditamento Is 15189:2022.

Non è un riconoscimento formale qualunque. Si tratta dello standard internazionale più elevato per verificare la competenza dei laboratori medici. In pratica, certifica che ogni analisi e ogni diagnosi rispettano criteri rigorosi di qualità e sicurezza.

Il risultato ha un peso specifico notevole. Al momento, infatti, quello di Siena è un caso unico nel panorama delle strutture pubbliche della Toscana. Anche a livello nazionale, sono pochissimi i laboratori clinici pubblici che possono fregiarsi di questo titolo.

Soddisfatta la direttrice, la professoressa Maria Grazia Cusi. “Abbiamo superato il primo step fondamentale”, ha commentato. Per la professoressa, questo successo non è del singolo, ma del gruppo. È il frutto della professionalità di tutto il personale, sia dirigente che tecnico-amministrativo. Un ringraziamento speciale è andato alla dottoressa Claudia Gandolfo (responsabile Qualità) e alla dottoressa Anna Grasso, per il supporto costante.

L’ospedale di Siena diventa così un modello. Come sottolinea il dottor Marcello Fiorini, direttore del Dipartimento, questo accreditamento trasforma la Microbiologia senese in un “punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale”.