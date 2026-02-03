11.7 C
Firenze
martedì 3 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanità d’eccellenza: la microbiologia di Siena ottiene la certificazione internazionale

Importante traguardo per il reparto di virologia dell'Aou. Riconosciuto lo standard più alto per le analisi mediche

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Aou Senese
Foto di: ufficio stampa / Aou Senese
Meno di 1 ' di lettura

SIENA – Un nuovo sigillo di garanzia per la sanità senese. La microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Scotte ha raggiunto un traguardo prestigioso. La struttura ha ottenuto l’accreditamento Is 15189:2022.

Non è un riconoscimento formale qualunque. Si tratta dello standard internazionale più elevato per verificare la competenza dei laboratori medici. In pratica, certifica che ogni analisi e ogni diagnosi rispettano criteri rigorosi di qualità e sicurezza.

Il risultato ha un peso specifico notevole. Al momento, infatti, quello di Siena è un caso unico nel panorama delle strutture pubbliche della Toscana. Anche a livello nazionale, sono pochissimi i laboratori clinici pubblici che possono fregiarsi di questo titolo.

Soddisfatta la direttrice, la professoressa Maria Grazia Cusi. “Abbiamo superato il primo step fondamentale”, ha commentato. Per la professoressa, questo successo non è del singolo, ma del gruppo. È il frutto della professionalità di tutto il personale, sia dirigente che tecnico-amministrativo. Un ringraziamento speciale è andato alla dottoressa Claudia Gandolfo (responsabile Qualità) e alla dottoressa Anna Grasso, per il supporto costante.

L’ospedale di Siena diventa così un modello. Come sottolinea il dottor Marcello Fiorini, direttore del Dipartimento, questo accreditamento trasforma la Microbiologia senese in un “punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.7 ° C
12.6 °
11 °
78 %
5.1kmh
75 %
Mar
11 °
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
10 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1481)ultimora (1322)sport (67)Eurofocus (57)demografica (35)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati