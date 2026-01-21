6.5 C
Firenze
giovedì 22 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dà in escandescenze dopo una lite in un bar: in manette un 19enne

Dopo il lancio di sedie pugni e spintoni a un carabiniere: immobilizzato con difficoltà e dichiarato in arresto

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Carabinieri a Chianciano (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

CHIANCIANO TERME – Personale dell’aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Montepulciano ha arrestato un diciannovenne italiano di Chiusi, presumibilmente resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il soggetto, infatti, all’1,30 a Chianciano Terme, nei pressi di un bar del centro, in stato di forte agitazione psicomotoria dovuta alla presumibile assunzione di sostanze alcoliche, dopo un’accesa discussione con altri avventori e la donna che gestisce l’esercizio pubblico, che si rifiutava di somministrargli altre sostanze alcoliche, ha iniziato a lanciare sedie tentando poi di danneggiare la segnaletica, le opere stradali e di sradicare un paletto in metallo; durante tali azioni ha minacciato reiteratamente i militari che tentavano di tranquillizzarlo, fino a che uno dei due è stato colpito con pugni e spintoni.

A seguito di tali eventi uno dei due militari ha riportato lesioni personali. Il soggetto, immobilizzato con sforzo dagli operanti è stato condotto alla compagnia carabinieri di Montepulciano dove è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione della procura di Siena.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.5 ° C
9 °
6.1 °
79 %
1.4kmh
80 %
Gio
11 °
Ven
8 °
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1333)ultimora (1183)Eurofocus (59)sport (46)demografica (45)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati