Dà in escandescenze dopo una lite in un bar: in manette un 19enne

CHIANCIANO TERME – Personale dell’aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Montepulciano ha arrestato un diciannovenne italiano di Chiusi, presumibilmente resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il soggetto, infatti, all’1,30 a Chianciano Terme, nei pressi di un bar del centro, in stato di forte agitazione psicomotoria dovuta alla presumibile assunzione di sostanze alcoliche, dopo un’accesa discussione con altri avventori e la donna che gestisce l’esercizio pubblico, che si rifiutava di somministrargli altre sostanze alcoliche, ha iniziato a lanciare sedie tentando poi di danneggiare la segnaletica, le opere stradali e di sradicare un paletto in metallo; durante tali azioni ha minacciato reiteratamente i militari che tentavano di tranquillizzarlo, fino a che uno dei due è stato colpito con pugni e spintoni.

A seguito di tali eventi uno dei due militari ha riportato lesioni personali. Il soggetto, immobilizzato con sforzo dagli operanti è stato condotto alla compagnia carabinieri di Montepulciano dove è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione della procura di Siena.