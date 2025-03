Incidente sul lavoro al centro di raccolta rifiuti di Poggibonsi: grave un 46enne

Getting your Trinity Audio player ready...

POGGIBONSI – Ancora un incidente sul lavoro, stavolta a Poggibonsi.

È accaduto intorno alle 9 del mattino del 10 marzo in via Leopardi nel territorio del comune in provincia di Siena e ha richiesto l’intervento del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Un uomo di 46 anni è stato trasportato con l‘auto medica di Poggibonsi e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Poggibonsi in codice rosso alle Scotte.

Attivati per l’intervento anche vigili del fuoco, forze dell’ordine e il personale della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’incidente si è verificato al centro di raccolta ed è rimasto coinvolto un operatore ecologico dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta porta a porta per conto di Sei Toscana. L’infortunio si è verificato durante le operazioni di scarico del materiale contenuto nel mezzo di servizio.

Il personale di Sei Toscana presente ha immediatamente allertato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente. Grazie al coordinamento tra vigili del fuoco, personale sanitario del 118 dell’Asl Sud Est, automedica e ambulanza della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, l’operatore è stato recuperato e trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto, intervenuti anche le forze dell’ordine e i tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’azienda sanitaria locale per gli accertamenti del caso.

L’operatore, che non è in pericolo di vita, è attualmente ricoverato all’ospedale senese, dove riceve le cure necessarie. L’azienda segue con attenzione l’evolversi della situazione ed è in costante contatto con la struttura sanitaria.

Sei Toscana ringrazia i propri operatori e tutte le autorità intervenute per la prontezza e la professionalità dimostrate e comunica che il centro di raccolta resta regolarmente aperto al pubblico secondo i consueti orari.