Muore a 24 ore di distanza il motociclista coinvolto in un incidente sulla Siena-Bettolle

SIENA – Tragico epilogo dopo un incidente avvenuto sulla Strada Statale 715 Siena–Bettolle: il motociclista coinvolto nello scontro è deceduto 24 ore dopo, mentre era ricoverato in ospedale. Si tratta di un uomo di 42 anni, Fabio Mazzi, rimasto gravemente ferito in un impatto con un fuoristrada ieri pomeriggio (31 agosto), poco dopo le 16,30, sul ponte di Pratantico.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, in condizioni apparentemente disperate il centauro è stato trasportato in elicottero all’ospedale Le Scotte di Siena, dove era arrivato in codice rosso con un politrauma esteso.

Ricoverato in prognosi riservata, purtroppo è deceduto meno di un giorno dopo lo schianto.

Il ponte era stato chiuso per permettere i soccorsi e i rilievi necessari. Le autorità di polizia municipale di Arezzo stanno terminando tutti gli accertamenti del caso per verificare la dinamica del sinistro.