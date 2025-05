Scontro auto – furgone, muore ex assessora del Comune di Siena

SIENA – Incidente mortale questa mattina (14 maggio) sulla tangenziale ovest di Siena, proprio all’altezza dei lavori dell’Anas per una frana.

Due mezzi, un’auto e un furgone, si sono scontrati frontalmente nei pressi dello scambio di carreggiata e ad avere la peggio è stata una donna di 78 anni, rimasta uccisa nello schianto. La vittima è Maria Teresa Fabbri, ex assessora del Comune di Siena

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, polizia stradale e polizia municipale. I rilievi e gli accertamenti sulla causa e sulla dinamica sono stati avviati da questi ultimi. Per i soccorsi e rilievi è stato chiuso a lungo l’ingresso all’Acquacalda della tangenziale Ovest in direzione Grosseto.

A nome della giunta e di tutta l’amministrazione comunale, la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Teresa Fabbri, ex assessore del Comune di Siena, senese e contradaiola, figura impegnata in importanti attività sociali in città, stimata docente e donna apprezzata per la sua dedizione al servizio della comunità. “Le sue qualità umane – dice – sono state sapientemente espresse non solo durante il suo impegno civico e professionale, ma anche durante il suo mandato quale membro di Giunta, che ha lasciato un vivido ricordo all’interno dell’amministrazione comunale, proprio per la sua capacità di rapportarsi con gli interlocutori quotidiani”.

Il presidente del Consiglio comunale Davide Ciacci ha reso noto che domani (15 maggio) sarà osservato un minuto di raccoglimento di apertura della seduta del consiglio comunale in ricordo di Maria Teresa Fabbri. Il Comune di Siena esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici tutti.