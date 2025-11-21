8.8 C
Firenze
venerdì 21 Novembre 2025
Vigili del fuoco salvano un cane caduto in una cavità sotterranea

L’animale, un cane lupo cecoslovacco di nome Freia, è stato raggiunto e recuperato in sicurezza dal personale Saf

Cronaca
Vigili del fuoco salvano un cane caduto in una cavità sotterranea (foto vigili del fuoco)
SIENA – Nel primo pomeriggio di oggi (21 novembre), intorno alle 13,45, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Siena, con personale specializzato Saf (Speleo alpino fluviale), è intervenuta in strada di Busseto, nel comune di Siena, per il soccorso di un cane caduto in una cavità sotterranea profonda circa tre metri.

L’animale, un cane lupo cecoslovacco di nome Freia, è stato raggiunto e recuperato in sicurezza dal personale Saf. Il cane, trovato in buone condizioni, è stato successivamente riconsegnato ai proprietari, presenti durante tutte le operazioni di soccorso.

