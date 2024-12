Getting your Trinity Audio player ready...

A Siena ‘Segui la festa’, San Gimignano brinda tra le torri. Botti vietati.

Capodanno a Siena e a San Gimignano con tanta musica nella serata del 31 dicembre. A Siena martedì 31 dicembre la musica diffusa con ‘Segui la festa’ con tradizionale brindisi in piazza del Campo A San Gimignano ‘San Silvestro fra le torri’.

Divieto botti in entrambe le città con ordinanze firmate dai sindaci.

A Siena la sindaca Nicoletta Fabio ha firmato le ordinanze sull’utilizzo di materiale pirotecnico e un’ordinanza sui contenitori di bevande. Nelle località dove avranno luogo gli eventi con musica è vietato far scoppiare petardi o utilizzare fuochi d’artificio, pena una sanzione dai 50 ai 300 euro. Agli esercenti del centro storico è vietato vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza, così come per chiunque è vietato introdurre o detenere, sempre nel centro storico, bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza.

Gratuiti anche i parcheggi Il Duomo, Il Campo, San Francesco, Stadio-Fortezza, Santa Caterina, Le Fonti di Pescaia, La Stazione 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬.𝟬𝟬 di martedì 𝟯𝟭 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟲.𝟬𝟬 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝟭 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱.

Sempre grazie a Sigerico Spa sarà inoltre prorogato l’orario di apertura dei bagni pubblici comunali (via della Vecchia, San Domenico, via del Sole, San Francesco e Beccheria) fino alle ore 3.00 di mercoledì 1gennaio 2025. Per l’occasione saranno appositamente installati alcuni bagni chimici in piazza del Mercato e saranno utilizzabili anche i servizi igienici in via del Casato di Sotto (a pagamento).

A San Gimignano il sindaco Andrea Marrucci

dispone fino alle ore 8 del 1 gennaio divieto in tutta l’area delimitata dalle mura l’utilizzo di materiali pirotecnici e l’accensione di fuochi. “Oltre ai festeggiamenti l’amministrazione comunale pone l’attenzione sulla tutela dell’incolumità pubblica, sulla preservazione del patrimonio artistico della città e la salute degli animali con un’ordinanza del sindaco”.

È inoltre proibito usare in modo improprio oggetti che, per la loro consistenza, possono costituire strumenti atti ad offendere o a porre in pericolo l’incolumità pubblica.

È vietato accedere alle aree di svolgimento della manifestazione ‘San Silvestro fra le torri’ con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro così come è vietato agli esercizi commerciali del centro storico la vendita per asporto di bottiglie di vetro o contenitori metallici.

A Siena dunque ‘Segui la festa’, il Capodanno diffuso piazza dopo piazza nel centro storico della città. Il gruppo ‘Opera dance music’ dalle ore 22.30 di martedì 31 dicembre sul palco allestito in piazza del Campo, dove è in programma anche il brindisi di mezzanotte. Ma tutta la città è interamente vivibile e vestita a festa fino a notte inoltrata per festeggiare l’inizio del 2025. Dance, gospel, pop, musica popolare, rock, musica itinerante: molteplici generi risuoneranno per le vie della città per soddisfare tanti gusti diversi.

San Gimignano accoglierà il 2025 in piazza. Tutto è pronto, tra musica e divertimento con ‘San Silvestro fra le torri’, il tradizionale appuntamento organizzato dall’associazione giovanile ControCultura in collaborazione con il Comune di San Gimignano.